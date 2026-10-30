Megamarcha nacional del IMSS: rutas, horarios y demandas en CDMX y estados; sigue el minuto a minuto EN VIVO
Entre sus demandas están un aumento salarial del 10%, más recursos para salud, una jubilación con pensión y la destitución de Rafael Olivos.
Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha nacional este viernes 30 de octubre, con movilizaciones en la Ciudad de México y distintos estados del país, para exigir un aumento salarial directo del 10%, mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos y la renuncia del líder sindical Rafael Olivos Hernández. Sigue aquí el minuto a minuto EN VIVO con las rutas, horarios y puntos de reunión.
El IMSS anunció un plan de acciones para 120 días
En medio de las inconformidades, el Gobierno federal anunció un plan de 12 puntos para los siguientes 120 días. Entre las medidas difundidas están la basificación de 10 mil 939 trabajadores, la contratación de 2 mil 500 especialistas, la adquisición de equipos médicos, el mantenimiento de instalaciones y acciones para agilizar cirugías y fortalecer las salas de urgencias.
Asamblea nacional del sábado 31 de octubre
Un día después de la megamarcha, los inconformes realizarán una asamblea constituyente para definir la estructura del movimiento y elegir representantes. De acuerdo con la convocatoria, el registro comenzará a las 8:00 horas y la asamblea está prevista para las 10:00 horas. Los representantes se elegirían considerando grupos de trabajadores por turno y unidad hospitalaria.
Marcha de trabajadores del IMSS en CDMX llegará a la Secretaría de Gobernación
Una de las movilizaciones más importantes está programada para las 15:00 horas, cuando trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social realizarán una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc.
Punto de partida: Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores.
Segundo punto: Oficinas centrales del IMSS, en avenida Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez.
Destino: Secretaría de Gobernación, en Abraham González número 48, colonia Juárez.
Aforo estimado: 3 mil personas.
Estados en los que habrá movilizaciones de trabajadores del IMSS, puntos de partida y horarios
Baja California
En Tijuana, la movilización está programada para las 10:00 horas, de la Clínica 27 a la Clínica 1 de Tijuana.
Chihuahua
En Chihuahua capital, la concentración será a las 15:30 horas, en el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS.
En Ciudad Juárez, la movilización está prevista para las 15:00 horas, en el Hospital General Regional No. 2.
Coahuila
En Torreón, la movilización comenzará a las 16:00 horas, desde las instalaciones del Hospital de Especialidades número 71, en el bulevar Revolución, hacia la explanada de la Plaza Mayor.
Tamaulipas
En Nuevo Laredo, la movilización será a las 15:30 horas, de Plaza Hidalgo (Plaza del Reloj) a Plaza Esteban Baca Calderón.
En Reynosa, se tiene prevista una concentración en el bulevar Hidalgo, No. 15. El gráfico no especifica un horario.
Nuevo León
En Monterrey, la marcha está programada para las 16:00 horas, con una ruta de la UMF 28 al SNTSS.
Durango
En Durango, la movilización será a las 17:30 horas, de Soriana Centro a la sede del sindicato.
Guanajuato
En León y Celaya, se realizarán concentraciones a las 15:00 horas.
Jalisco
En Jalisco, se tiene programada una manifestación a las 11:00 horas en el Centro Médico de Occidente.
A las 14:00 horas, están previstos bloqueos intermitentes.
Zacatecas
En Zacatecas, la movilización será a las 15:30 horas, de Plaza Bicentenario a las oficinas del SNTSS, Sección XXIX.
Veracruz
En Xalapa, la concentración será a las 15:30 horas, en el Teatro del Estado.
En Puerto de Veracruz, la movilización está prevista para las 15:30 horas, en Soriana Pinos.
Puebla
En Puebla, la movilización está programada para las 15:00 horas, del SNTSS Sección 1 Puebla a la Delegación Estatal del IMSS Puebla.
Morelos
En Cuernavaca, la movilización será a las 15:00 horas, del Hospital General Regional No. 1 del IMSS al Palacio de Cortés.
Estado de México
En Toluca, a las 12:00 horas, un contingente saldrá rumbo a la Ciudad de México.
A las 15:00 horas, se realizará una reunión en el plantón de Tollocan.
Oaxaca
En Oaxaca, el gráfico señala una movilización a las 13:00 horas, del Hospital General Regional No. 1 Vicente Guerrero a las instalaciones de la Sección XVII del SNTSS en Acapulco.
Chiapas
En Tuxtla Gutiérrez, la movilización será a las 15:00 horas, en el Parque Central de Tuxtla.
En Tapachula, está programada para las 16:00 horas, del parque Bicentenario a la sede sindical.
¿Qué piden los trabajadores del IMSS?
Entre las principales demandas planteadas por los trabajadores se encuentran:
Aumento salarial del 10% al salario tabular
Destinar el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, para incrementar los recursos destinados a este rubro
Una jubilación con pensión, de acuerdo con su exigencia de mejores condiciones para el retiro
La destitución de Rafael Olivos como dirigente sindical, una de las demandas relacionadas con la representación de los trabajadores
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