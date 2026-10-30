Megamarcha nacional del IMSS: rutas, horarios y demandas en CDMX y estados; sigue el minuto a minuto EN VIVO

Estados en los que habrá movilizaciones de trabajadores del IMSS, puntos de partida y horarios



Baja California

En Tijuana, la movilización está programada para las 10:00 horas, de la Clínica 27 a la Clínica 1 de Tijuana.

Chihuahua

En Chihuahua capital, la concentración será a las 15:30 horas, en el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS.

En Ciudad Juárez, la movilización está prevista para las 15:00 horas, en el Hospital General Regional No. 2.

Coahuila

En Torreón, la movilización comenzará a las 16:00 horas, desde las instalaciones del Hospital de Especialidades número 71, en el bulevar Revolución, hacia la explanada de la Plaza Mayor.

Tamaulipas

En Nuevo Laredo, la movilización será a las 15:30 horas, de Plaza Hidalgo (Plaza del Reloj) a Plaza Esteban Baca Calderón.

En Reynosa, se tiene prevista una concentración en el bulevar Hidalgo, No. 15. El gráfico no especifica un horario.

Nuevo León

En Monterrey, la marcha está programada para las 16:00 horas, con una ruta de la UMF 28 al SNTSS.

Durango

En Durango, la movilización será a las 17:30 horas, de Soriana Centro a la sede del sindicato.

Guanajuato

En León y Celaya, se realizarán concentraciones a las 15:00 horas.

Jalisco

En Jalisco, se tiene programada una manifestación a las 11:00 horas en el Centro Médico de Occidente.

A las 14:00 horas, están previstos bloqueos intermitentes.

Zacatecas

En Zacatecas, la movilización será a las 15:30 horas, de Plaza Bicentenario a las oficinas del SNTSS, Sección XXIX.

Veracruz

En Xalapa, la concentración será a las 15:30 horas, en el Teatro del Estado.

En Puerto de Veracruz, la movilización está prevista para las 15:30 horas, en Soriana Pinos.

Puebla

En Puebla, la movilización está programada para las 15:00 horas, del SNTSS Sección 1 Puebla a la Delegación Estatal del IMSS Puebla.

Morelos

En Cuernavaca, la movilización será a las 15:00 horas, del Hospital General Regional No. 1 del IMSS al Palacio de Cortés.

Estado de México

En Toluca, a las 12:00 horas, un contingente saldrá rumbo a la Ciudad de México.

A las 15:00 horas, se realizará una reunión en el plantón de Tollocan.

Oaxaca

En Oaxaca, el gráfico señala una movilización a las 13:00 horas, del Hospital General Regional No. 1 Vicente Guerrero a las instalaciones de la Sección XVII del SNTSS en Acapulco.

Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez, la movilización será a las 15:00 horas, en el Parque Central de Tuxtla.

En Tapachula, está programada para las 16:00 horas, del parque Bicentenario a la sede sindical.