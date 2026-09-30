Localizan huesos de mamífero a 50 metros de profundidad en Yucatán

Dos espeleobuzos encontraron 10 restos óseos de un mamífero dentro de una cueva inundada de Yucatán, a una profundidad de entre 47 y 50 metros.

Los exploradores Cristian Selún y Axel Hechler documentaron las piezas bajo el agua y realizaron una primera revisión de las imágenes. Por su forma y tamaño, consideran que los huesos podrían pertenecer a un felino, aunque todavía no existe una identificación definitiva.

Restos óseos en Yucatán podrían pertenecer a un felino

Entre las piezas localizadas hay mandíbulas y fémures. Tras el descubrimiento, Cristian Selún contactó a un paleontólogo, quien solicitó fotografías y referencias de medidas para comparar los restos con otros ejemplares.

“Pues la forma de los huesos, el tamaño, por eso se tomaron fotos”, explicó el espeleobuzo.

De acuerdo con Selún, estas referencias permiten hacer una primera identificación visual. Sin embargo, serán necesarios análisis más especializados para conocer con mayor precisión a qué animal pertenecieron.

El explorador destacó que los estudios deberán realizarse in situ, sin retirar ni modificar las piezas.

“Es muy importante no tocar ni mover todas estas piezas”, señaló.

Los restos permanecen en el lugar donde fueron encontrados. Las imágenes, mediciones y registros serán compartidos con especialistas para continuar con su análisis.

La ubicación exacta de la cueva se mantiene reservada como medida de protección.

Cuevas y cenotes de Yucatán conservan rastros del pasado

El hallazgo vuelve a destacar el valor de las cuevas y cenotes de Yucatán como espacios donde pueden conservarse restos y evidencias durante largos periodos.

Cristian Selún explicó que muchas de estas cuevas estuvieron secas antes de quedar inundadas. Durante esa etapa se formaron estructuras como estalactitas, estalagmitas y columnas.

Cuando el agua cubrió las cavernas, explicó, parte de lo que había en su interior quedó preservado.

“Una vez que se inundaron, dejaron todo congelado en el tiempo”, afirmó.

Selún también participó anteriormente en el descubrimiento de restos de un perezoso gigante en el cenote Dzombakal, ubicado en Umán.

Especialistas buscarán identificar los huesos encontrados

El siguiente paso será analizar las fotografías y mediciones obtenidas durante la exploración.

Los especialistas buscarán determinar qué animal fue, cuánto tiempo llevan los huesos dentro de la cueva y qué información pueden aportar sobre el pasado de la región.

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