Clara Luz Flores vuelve por Nuevo León: las contradicciones sobre NXIVM que marcaron su campaña de 2021

Clara Luz, coordinadora estatal en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

Morena designó a Clara Luz como Coordinadora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, reviviendo la polémica por la relación con Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM, a quien primero negó conocer y, finalmente, reconoció haber tenido pláticas, lo que la llevó a pedir disculpas públicamente.

Las contradicciones en 2021 referentes a la secta NXIVM empañaron su campaña en 2021 en un primer intento de llegar a la gubernatura.

Las contradicciones de Clara Luz sobre la secta NXIVM

Clara Luz niega conocer la secta NXIVM

En aquellos años, Clara Luz negó conocer al líder de la secta.

La ahora Coordinadora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León destacó, en ese momento, que sólo había tomado un curso de superación personal, y negó conocer a otras figuras que se hicieron públicas por la relación con la secta.

Sale a la luz video de Clara Luz con Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM

Después de negar haber conocido a Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM, surgió el video de una conversación que sostuvo Clara Luz con el gurú sentenciado en 2020 a 120 años de prisión.

La grabación circuló en redes sociales y, tras el anuncio de Morena al designarla como Coordinadora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, volvió a revivir.

Cómo olvidar cuando en 2021 en plena campaña Clara Luz negó conocer al líder de la secta NXIVM y le terminaron filtrando un video de su reunión con Keith Raniere



El resto es historia pic.twitter.com/kpGWH1BN3R — Tania (@tania__rd) September 28, 2026

Clara Luz ofrece disculpa tras video con Keith Raniere

Ante la filtración del video, Clara Luz tuvo que aceptar públicamente la veracidad del encuentro. La morenista dijo haber enfrentado mal la situación. Sostuvo que solicitó ayuda mediante un curso.

“Me tropecé como todas, y como todas ahora me levanto. Cometí un error al decir que no conocía al fundador de NXIVM. Primero que nada, quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón; mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso”. Clara Luz Flores

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