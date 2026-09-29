Presentan denuncia ante Profepa por tablas con clavos anti osos en San Pedro, Nuevo León

Osos negros en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El escándalo de las trampas anti osos en el municipio de San Pedro Garza García llegó hasta las autoridades del estado. Parques y Vida Silvestre de Nuevo León presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que tome cartas en el asunto

Denuncian trampas contra osos en San Pedro, Nuevo León

En la colonia Olinála, en San Pedro, aparecieron durante el fin de semana unas tablas con clavos para evitar que los osos entren en los hogares. Esto causó indignación entre los defensores de los animales, quienes denunciaron maltrato en contra de la vida silvestre que solo busca comida en las zonas urbanas de Nuevo León.

Hace unos días se difundió en redes sociales un video que muestra a un oso entrando a una casa para robar la comida del refrigerador. La Unión de Colonos realizó una junta para evitar más casos similares y la solución a la que llegaron fue la de repartir alrededor de 40 tablas con clavos y colocarlas en la entrada de sus hogares.

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León emitió un comunicado para pedirle a los vecinos que detuvieran la entrega de trampas para animales y pidió quitar las que ya fueron instaladas.

Señalan a empresario como responsable de las tablas con clavos contra osos

Usuarios de redes sociales señalaron a Michael Zenkl, dueño de las panaderías Panem y presunto presidente de la colonia Olinalá, como el responsable de promover la iniciativa de las tablas con clavos

Sobre este tema el empresario publicó un video para aclarar la polémica. Lo primero que mencionó fue que él no es el presidente de la colonia, sino su padre que se llama igual, de ahí la confusión.

También dijo que las tablas pueden parecer una medida “medieval” y agresiva contra los osos, pero en otras partes del mundo, como Colorado, Estados Unidos, se han aplicado medidas similares que han funcionado.

Michael Zenkl manifestó que le da gusto que esta medida haya provocado una discusión sobre el tema, ya que la presencia de los osos en las casas puede ser peligrosa, tanto para las familias como para los animales, y espera que entre todos lleguen a una solución

Presentan denuncia ante la Profepa por trampas anti osos

Ayer lunes, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León informó sobre una denuncia ante la Profepa para que investigue a fondo el tema de las tablas anti osos, y en caso de que sea necesario, determine las responsabilidades al respecto.

Las autoridades le recuerdan a la población que la Ley General de Vida Silvestre obliga a las personas a tratar con dignidad a los animales, evitando cualquier acción que provoque “tensión, traumatismo y dolor”. También mencionó que el oso negro es una especie en peligro de extinción y esta protegida por la ley federal en todo el país.

En el comunicado se menciona que la Profepa se encargará de investigar “cuántos dispositivos se fabricaron y distribuyeron, donde se colocaron, sí fueron retirados y si algún ejemplar tuvo contactos con ellos”.

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