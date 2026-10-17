De la sequía al desfogue: abren seis compuertas de presa La Boca en NL

La presa La Boca, en Santiago, Nuevo León, pasó de registrar niveles críticos por la sequía de 2024 a un desfogue controlado con seis compuertas abiertas, luego de las intensas lluvias que elevaron su almacenamiento. La medida busca evitar riesgos para la población y la infraestructura del Malecón.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el paso del sistema frontal número 2 dejó 130.2 milímetros de lluvia en la zona, lo que provocó un aumento acelerado en los escurrimientos y elevó el almacenamiento a 39.206 millones de metros cúbicos.

Presa La Boca abre seis compuertas por aumento en niveles de agua

El desfogue de la presa Rodrigo Gómez, conocida como La Boca, alcanzó un gasto máximo de 473.36 metros cúbicos por segundo, debido al incremento del agua que llega desde sus afluentes.

Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del Organismo de Cuenca Río Bravo de Conagua, explicó que las maniobras se realizan de manera gradual para reducir los niveles.

“La presa La Boca ha tenido un súbito incremento en sus niveles debido al gasto que está entrando por todos sus afluentes”, señaló.

El funcionario agregó que la precipitación ha sido “muy extrema” en los afluentes de la presa, por lo que fue necesario aumentar paulatinamente la apertura de las compuertas.

De la sequía de 2024 a presas con mayor almacenamiento en Nuevo León

El panorama es distinto al de principios de 2024, cuando La Boca presentaba extensas zonas de tierra agrietada, lodo y catamaranes varados debido a la falta de agua.

El cambio también se refleja en otras presas importantes de Nuevo León:

La Boca: alcanzó 39.206 millones de metros cúbicos de almacenamiento.

Cerro Prieto: pasó de operar con 9% de su capacidad durante la crisis a superar el 81%.

El Cuchillo: mantiene reservas por encima del 57%.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó el incremento de los niveles en los embalses.

“La Boca llena, Cerro Prieto subiendo, Cuchillo con esto va a subir”, expresó el mandatario.

Protección Civil alerta por desfogue de presa La Boca

Ante la apertura de compuertas y el aumento de los escurrimientos, las autoridades estatales y Protección Civil mantienen vigilancia permanente en la zona.

También exhortaron a la población a evitar acercarse a los cauces de los ríos ubicados aguas abajo, debido al volumen de agua liberado.

Las maniobras buscan reducir gradualmente el almacenamiento de La Boca y evitar que el agua rebase los límites establecidos.

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