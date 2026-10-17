IMSS revisa 166 hospitales y detecta más de 7 mil necesidades

La siguiente etapa de Piso por Piso se enfocará en hospitales generales de subzona

El IMSS ya recorrió 166 de sus 277 hospitales en México con la estrategia Piso por Piso. Esto representa el 60% de sus unidades hospitalarias supervisadas hasta el 16 de octubre.

Durante las visitas se detectaron 7 mil 474 necesidades, desde equipo médico y materiales básicos hasta falta de personal y problemas de mantenimiento. De ellas, 3 mil 122 fueron clasificadas como de alta prioridad, informó Zoe Robledo en un video difundido en sus redes sociales esta noche.

¡Piso por Piso avanza en @Tu_IMSS!



Al 16 de octubre, hemos recorrido 166 de nuestros 277 hospitales, el 60% del total, y concluido el recorrido por el 100% de las Unidades Médicas de Alta Especialidad. 🏥



En cada recorrido escuchamos directamente a nuestras trabajadoras y… pic.twitter.com/bEfZuzwPcf — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 17, 2026

¿Qué encontró el IMSS en sus hospitales?

Las revisiones, dijo, se realizan área por área, con participación del personal que trabaja en los hospitales. La idea es identificar qué hace falta en cada unidad.

Entre las principales necesidades Zoe Robledo destacó que son:

Equipo médico (972): monitores de signos vitales, camillas, oxímetros y bombas de infusión.

(972): monitores de signos vitales, camillas, oxímetros y bombas de infusión. Insumos (751): agujas, sondas, jeringas y tiras para medir glucosa.

(751): agujas, sondas, jeringas y tiras para medir glucosa. Mantenimiento y mobiliario (522): aire acondicionado, agua, baños, tomas de oxígeno, sillas y camas.

(522): aire acondicionado, agua, baños, tomas de oxígeno, sillas y camas. Personal (385): médicos, enfermeras, camilleros y cobertura de ausencias.

¿En qué estados ya terminaron las revisiones?

Ocho estados ya tienen el 100% de sus hospitales supervisados:

Aguascalientes

Campeche

Morelos

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

También se completaron las visitas a todas las Unidades Médicas de Alta Especialidad del IMSS.

En otros tipos de hospitales, el avance es diferente:

65% de los hospitales regionales.

58% de los hospitales generales de zona.

46% de los hospitales generales de subzona.

¿Qué hospitales del IMSS faltan por revisar?

Todavía quedan 111 hospitales pendientes en el país.

La siguiente etapa de Piso por Piso se enfocará en hospitales generales de subzona de Jalisco, Estado de México Poniente, Chihuahua y Sonora.

Con la información reunida, el IMSS definirá qué necesidades atender primero, según el equipo, los insumos y las condiciones de cada hospital.