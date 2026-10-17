Feria del Alfeñique preserva la tradición del Día de Muertos en Toluca

La Feria del Alfeñique en Toluca, Estado de México, reúne a artesanos y visitantes en torno a una tradición ligada al Día de Muertos. Con calaveras de azúcar y chocolate, figuras decorativas y dulces hechos a mano, los puestos instalados en los portales del centro de la ciudad ofrecen productos para adornar las ofrendas y mantener viva esta costumbre.

La elaboración del alfeñique se transmite de generación en generación entre familias dedicadas a moldear el azúcar. Para los artesanos, esta actividad representa una herencia cultural que permite conservar las tradiciones mexicanas y compartirlas con niñas, niños y jóvenes.

Feria del Alfeñique en Toluca: una tradición familiar

Beatriz Prado, artesana del alfeñique, explicó que aprendió esta tradición gracias a su familia, desde su abuela y su madre hasta llegar a la generación actual.

Para mí representa una tradición, porque aparte de que ha sido de generación en generación la feria, pues es como rescatar un poco nuestras tradiciones, no dejar que se pierdan.

Cada año, decenas de puestos se instalan en los portales del centro de Toluca. Ahí, los visitantes encuentran distintas figuras y dulces relacionados con las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

Calaveras de azúcar, chocolate y adornos para Día de Muertos

Además de las tradicionales figuras de alfeñique, la feria ofrece calaveras de azúcar y chocolate, utilizadas para decorar las ofrendas con las que las familias recuerdan a sus seres queridos.

El espacio también luce adornos de flor de cempasúchil, cráneos, calaveras y representaciones de tumbas que transforman el primer cuadro de la ciudad durante las celebraciones.

Teresa Ochoa, visitante de la feria, destacó la decoración que encontró este año y expresó su sorpresa por los elementos instalados en el lugar.

Todo está muy hermoso, la verdad, y qué impresión me estoy llevando porque hace un año no estaban las tumbas y ahora ya hay muchas. Qué buen trabajo hacen los que decoran.

La Feria del Alfeñique busca mantener vivas las tradiciones

Para quienes visitan la feria, las figuras y decoraciones también representan una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a las costumbres del Día de Muertos.

Sara, otra visitante, señaló que la ambientación del centro de Toluca contribuye a conservar estas prácticas culturales, especialmente entre los más pequeños.

De hecho, había vivido varios años aquí y es la primera vez que vemos que está así arreglado bonito. Ayuda a tener vivas nuestras tradiciones, sobre todo para los niños más pequeños,

La Feria del Alfeñique mantiene así un espacio de encuentro entre artesanos, familias y visitantes, donde el trabajo manual y los dulces tradicionales forman parte de una celebración que recuerda a quienes ya no están.

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