FGR asegura 203 litros de combustible y un autobús en Nuevo León

FGR aseguró 203 litros de combustible durante un cateo. FOTO: Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 203 litros de combustible durante un cateo en un inmueble de la colonia Las Haciendas, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

En el lugar también encontraron un autobús de transporte público, un vehículo y equipo para mover combustible. El operativo forma parte de una investigación por posibles delitos relacionados con hidrocarburos.

¿Qué encontró la FGR durante el cateo en Pesquería?

Durante la revisión del inmueble, agentes de la Policía Federal Ministerial, junto con personal de la FGR, aseguraron varios objetos.

Entre lo encontrado están:

203 litros de combustible, repartidos en tres bidones.

Un tambo de plástico.

Una manguera de 15 metros.

Una bomba para trasladar combustible.

Un vehículo.

Un autobús de transporte público.

La FGR no dio detalles sobre el uso que tenían los vehículos ni informó sobre personas detenidas durante el operativo.

FGR mantiene abierta la investigación en Nuevo León

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que continuará con las investigaciones para aclarar lo ocurrido y determinar quiénes podrían estar involucrados.

El caso se investiga por posibles delitos relacionados con el manejo ilegal de hidrocarburos.

¿Dónde denunciar posibles delitos relacionados con combustible?

La FGR recordó que cualquier persona puede presentar una denuncia de forma anónima o presencial, las 24 horas del día.

Estos son los medios disponibles:

Teléfono: 81 8154 7400, extensión 187315.

Correo: ventanillaunicanl@fgr.org.mx

Dirección: Carretera Monterrey-Laredo, kilómetro 14.5, colonia Nueva Castilla, Escobedo, Nuevo León.

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