¡Barrenderos héroes! Rescatan a automovilista varado en inundaciones en Nuevo León

Acciones de rescate en Monterrey. Foto: Missael Dávila

La rápida intervención de personal de la Red Ambiental, de los servicios de recolección de basura, permitió poner a salvo a un automovilista que quedó varado en medio de importantes encharcamientos provocados por las fuertes lluvias en el norponiente de Monterrey, Nuevo León.

#LOÚLTIMO 🚨 ¡Héroes bajo la lluvia! Tres trabajadores de recolección de basura rescataron a un automovilista que quedó atrapado sobre el cofre de su vehículo, en medio de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en #Monterrey, #NuevoLeón.



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Personal de recolección de basura rescata a automovilista varado en Monterrey

El rescate ocurrió en la zona de Solidaridad, en la colonia Colonias del Prado, sobre la calle Ocaso, a la altura de Canal Medular, en Monterrey, Nuevo León. Durante su ruta, los trabajadores observaron a un hombre de mediana edad sobre el cofre de su automóvil compacto, de color gris, y de inmediato se organizaron para auxiliarlo.

En las labores participaron el operador José Alberto Cortez Rosales y los ayudantes Luis Alberto Medellín Otero y Jesús Emanuel Beltrán Ginés. Con una cuerda y el apoyo de la unidad recolectora, los tres colaboradores lograron sacar al conductor de la zona de riesgo, maniobra que quedó registrada en video y permitió que el ciudadano resultara ileso.

Además, elementos de rescate desplegaron maniobras de auxilio en donde pusieron a salvo a al menos siete conductores atrapados en sus unidades en municipios como Monterrey, Allende y Guadalupe, además del rescate de adultos mayores e individuos arrastrados por corrientes en el Río Santa Catarina y cauces urbanos.

Frente frío provocó intensas inundaciones en la Zona Metropolitana de Monterrey

El paso del frente frío Número 2 dejó precipitaciones de intensas a moderadas desde las primeras horas del día en la Zona Metropolitana de Monterrey y municipios periféricos, provocando severas inundaciones, encharcamientos en avenidas principales y decenas de auxilios automovilísticos.

De acuerdo con el balance operativo emitido por Protección Civil de Nuevo León, se atendieron al menos 52 reportes de vehículos varados o arrastrados por la corriente, 21 puntos de inundación, así como la caída de árboles, postes de energía eléctrica y cortocircuitos en diversos sectores urbanos.

Entre las arterias con mayores acumulaciones de agua e intransitabilidad destacaron las avenidas Constitución, Morones Prieto, Revolución, Garza Sada, Gonzalitos, Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, donde el flujo pluvial colapsó el tránsito vehicular de las primeras horas.

Para evitar accidentes de gravedad, las corporaciones de auxilio y tránsito aplicaron cierres preventivos en pasos a desnivel, vados y zonas críticas como el área del Parque Canoas en Monterrey, los retornos de la Carretera Nacional en Santiago, además de cruces de riesgo en Santa Catarina y Guadalupe.

Las autoridades estatales y de la Secretaría de Educación dejaron a criterio de los padres de familia la asistencia a clases, al tiempo que exhortaron a la población a evitar cruzar arroyos o vados crecidos durante el resto de la jornada.

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