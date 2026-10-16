Ordenan liberar a “Rana”, implicado en ataque al Casino Royale en 2011

La “Rana” señalado por caso del Casino Royal. Foto: Cuartoscuro | Especial

Héctor Javier Montoya Chávez, alias la “Rana”, presunto integrante de Los Zetas e implicado en el ataque al Casino Royale de Monterrey, en agosto de 2011, recuperó su libertad tras permanecer recluido en un penal federal. La orden de liberación surtió efectos el pasado 4 de octubre, de acuerdo con los registros judiciales.

Tras la liberación la “Rana”, familiares de las víctimas solicitaron a las autoridades medidas de protección.

¿Por qué ordenaron liberar a la “Rana”?

La excarcelación se realizó desde el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango, en cumplimiento de una resolución judicial federal relacionada con los procesos del grupo delictivo.

La orden corresponde exclusivamente a la causa penal 162/2011, expediente en el que Montoya Chávez fue condenado a 15 años de prisión por delincuencia organizada y secuestro.

Tras la notificación del fallo, el Tribunal Colegiado en Materia de Apelación instruyó verificar si la “Rana” cuenta con otras causas penales activas o mandamientos judiciales pendientes. También le requirió mantener abierto un canal de localización.

La resolución se limita a esa causa penal, por lo que se ordenó revisar si existen otros asuntos judiciales que pudieran impedir su liberación.

¿Qué pasó con el “Voltaje”, señalado por el ataque?

En el mismo expediente se dictó una resolución relacionada con José Alberto Loera Rodríguez, alias “Voltaje”, señalado en 2011 como uno de los líderes operativos de Los Zetas durante el ataque al Casino Royale de Monterrey.

Sin embargo, Loera Rodríguez continúa recluido en un penal federal de Guanajuato debido a que enfrenta otros procesos judiciales vigentes.

¿Qué ocurrió en el ataque al Casino Royale?

El atentado ocurrió el 25 de agosto de 2011, cuando un comando armado roció combustible y prendió fuego a las instalaciones del Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León.

El ataque provocó la muerte de 52 personas y se convirtió en uno de los episodios más mortíferos atribuidos a Los Zetas en el estado.

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