El 96% de las candidatas en México sufre violencia política, según ONU Mujeres

A 73 años del reconocimiento del voto femenino en México, la violencia política continúa como uno de los principales obstáculos para las mujeres que buscan un cargo público. Un estudio de ONU Mujeres señala que aproximadamente el 96% de las candidatas legislativas participantes reportó haber experimentado al menos una forma de violencia durante las campañas electorales.

Los resultados muestran que la paridad de género en los espacios de representación no garantiza que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos con libertad. Además de las agresiones, enfrentan obstáculos dentro de sus propios partidos, violencia económica y ataques en espacios digitales.

📢ONU Mujeres presenta y el INE recibe estudio sobre violencia política contra las mujeres



🔵Casi 96 de cada 100 candidatas al Poder Legislativo encuestadas reportaron al menos una forma de violencia durante las campañas del proceso electoral 2023–2024



El estudio reúne… — ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) October 17, 2026

Violencia política contra las mujeres: 96% de las candidatas fueron afectadas

Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, explicó que los resultados del estudio reflejan la persistencia de estas agresiones durante los procesos electorales. De acuerdo con los datos presentados, el 95.3% de las candidatas en el ámbito federal y el 95.9% en el estatal reportaron haber vivido al menos una forma de violencia durante la campaña.

Betancur destacó que la representación política es apenas una parte del desafío, pues las mujeres también necesitan condiciones para ejercer el poder con autonomía.

La paridad ha abierto las puertas a la representación, pero el desafío es que las mujeres puedan ejercer el poder con autonomía y libertad.

Denuncias por violencia política: pocas víctimas obtienen respuesta

El estudio también expone las dificultades para denunciar las agresiones. Según las cifras presentadas, solo 18 de cada 100 mujeres afectadas denuncian, mientras que apenas cuatro obtienen una resolución favorable.

La violencia también ocurre dentro de los partidos políticos. Aproximadamente, la mitad de las candidatas legislativas participantes reportó agresiones intrapartidarias. Entre quienes experimentaron estas conductas, alrededor de 6 de cada 10 identificaron a integrantes de las dirigencias partidistas entre las personas responsables.

Esto muestra que las agresiones no provienen únicamente de adversarios electorales, sino que también pueden presentarse dentro de las organizaciones a las que pertenecen las candidatas.

Candidatas indígenas enfrentan violencia económica y ciberacoso

Entre las formas de violencia señaladas también están el ciberacoso y la violencia económica. Esta última representa una barrera para el 77% de las candidatas indígenas, de acuerdo con los datos expuestos en el reporte.

Durante la presentación, Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que es necesario revisar las condiciones que enfrentan las mujeres después de acceder a una candidatura.

No basta con abrir una puerta y decirles a las mujeres que pueden entrar. Tenemos que revisar qué sucede después.

83.6% de las candidatas volvería a competir

Pese a las agresiones y los obstáculos, el 83.6% de las participantes afirmó que volvería a competir por un cargo público.

El reto, de acuerdo con los planteamientos presentados por ONU Mujeres y el INE, es avanzar hacia condiciones que permitan a las mujeres participar en la política y ejercer sus derechos sin que la violencia limite su liderazgo.

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