Mantienen restricciones en 6 lagos de Mérida tras detectar amebas Naegleria; aún no se confirma si son “comecerebros” 

Las autoridades sanitarias mantienen restricciones de contacto con el agua en seis lagos artificiales de Mérida, Yucatán, luego de detectar amebas del género Naegleria en estudios de laboratorio. Hasta el momento, no se ha confirmado si los microorganismos corresponden a Naegleria fowleri, conocida popularmente como la “ameba comecerebros”.

Los análisis se realizaron en nueve cuerpos de agua y detectaron la presencia del género en seis de ellos. Ante los resultados, los protocolos preventivos continúan activos mientras avanzan los estudios para identificar con precisión las especies presentes.

Ameba Naegleria en Mérida: mantienen restricciones en seis lagos

Domitilo Carballo, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán, explicó que las medidas se aplican de forma preventiva ante la posibilidad de encontrar microorganismos que representen un riesgo para la salud.

Como la norma establece que, si existe la probabilidad, se tienen que tomar las medidas necesarias, por eso es muy importante que digamos esta parte: no existe un riesgo abierto a la población yucateca.

El funcionario señaló que los hallazgos actuales no significan que exista un riesgo generalizado para la población yucateca. Por ello, pidió atender las indicaciones sanitarias mientras se completan los análisis de laboratorio.

Las restricciones se limitan al contacto directo con el agua de los seis lagos intervenidos. De acuerdo con las autoridades, los espacios públicos donde se encuentran estos cuerpos de agua pueden continuar operando con normalidad.

La vigilancia sanitaria se reforzó después de un caso registrado semanas atrás en el lago de Plaza La Isla, donde se confirmó la presencia de Naegleria fowleri. En ese sitio, un trabajador que realizaba actividades acuáticas enfermó y posteriormente falleció.

¿Cómo se transmite la ameba comecerebros?

La Naegleria fowleri puede causar una infección cerebral grave, aunque se trata de un evento poco frecuente. La infección ocurre cuando agua contaminada entra por la nariz; no se produce por beber agua contaminada.

Las amebas del género Naegleria pueden encontrarse de forma natural en ambientes acuáticos. Sin embargo, detectar el género no confirma por sí solo la presencia de la especie Naegleria fowleri.

No está en el aire. No está en el agua que consumimos. Un tema muy importante es que este protozoario se elimina a través de hipoclorito, con una cierta concentración de cloro en el agua se elimina.

Continúan los análisis en los lagos de Mérida

Mientras los laboratorios determinan qué especies están presentes, las autoridades mantendrán las medidas preventivas y los trabajos de saneamiento en los seis cuerpos de agua.

Por ahora, hicieron un llamado a la población a evitar la desinformación y seguir las indicaciones oficiales. La identificación precisa de los microorganismos permitirá determinar los siguientes pasos sanitarios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.