Recrean encuentro de vivos y muertos a través de la plástica en Oaxaca

Las tradiciones de Día de Muertos en Oaxaca también se expresan a través del arte. En San Sebastián Tutla, un mural elaborado en el panteón municipal busca representar el encuentro simbólico entre vivos y muertos durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, además de rendir homenaje a los habitantes de la comunidad que fallecieron este año.

La obra fue realizada por Gerardo Guzmán Castro, artista plástico oaxaqueño de 26 años, quien recibió el encargo de las autoridades municipales para plasmar en un mural las costumbres, la historia y los elementos culturales que identifican a esta población.

Mural de Día de Muertos en San Sebastián Tutla honra sus tradiciones

El artista explicó que su trabajo reúne distintos símbolos de la identidad de San Sebastián Tutla, desde sus altares y la arquitectura de su iglesia hasta la vestimenta tradicional y las actividades del campo.

También incorporó elementos de las fiestas populares oaxaqueñas, como las calendas, marmotas y monos de calenda, además de referencias al cultivo del maíz, una actividad que ha marcado la historia de la comunidad.

Representé como elementos de origen, elementos como el altar, el arco del pueblo, la arquitectura de la iglesia, la gente, la gente de campo también, como sus juntas, la vestimenta típica de acá.

La obra también integra referencias a la arquitectura prehispánica y colonial, con las que el artista buscó reunir distintas etapas de la historia local.

Fotografías de difuntos conmueven a familias de Oaxaca

Por petición de las autoridades municipales, el mural incorporó fotografías de habitantes de San Sebastián Tutla que fallecieron durante este año.

La inclusión de sus imágenes permitió que las familias reconocieran a sus seres queridos dentro de la obra, justo cuando acudían al panteón para limpiar y adornar sus tumbas antes de las celebraciones.

Lucía Quiroga, habitante de la comunidad, compartió la emoción que le provocó encontrar representada a una familiar fallecida.

Pues es una gran emoción, una alegría que la tomen en cuenta, a pesar de que ya no está cada año.

Para las familias, este homenaje representa una manera de mantener presentes a quienes ya no están. Además, son integrados simbólicamente a una de las celebraciones más importantes de la comunidad.

Gerardo Guzmán lleva el arte oaxaqueño a otras comunidades

El trabajo de Gerardo Guzmán Castro también ha llegado a distintos municipios y espacios emblemáticos de la ciudad de Oaxaca. Entre sus intervenciones destaca el acceso al auditorio Guelaguetza, donde participó por invitación de la UNESCO.

Ahora, con el mural de San Sebastián Tutla, el artista suma su trabajo a las expresiones culturales que mantienen viva la memoria de los difuntos y las tradiciones de Oaxaca.

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