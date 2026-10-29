Productores de cempasúchil reportan una fuerte caída en sus cultivos por la sequía en Oaxaca

Productores de cempasúchil reportan caída. Foto: Rusvel Rasgado.

El amarillo y el naranja del cempasúchil vuelven a pintar los campos del Istmo de Tehuantepec, pero también las calles de Juchitán, Oaxaca, que se prepara para celebrar el Día de Muertos, conocido como Xandu.

Falta de lluvias puso en peligro producción de cempasúchil en Oaxaca

Este año, llegar hasta aquí no fue fácil. La falta de lluvias redujo los cultivos y obligó a los productores a buscar agua para salvar una tradición que cada temporada llega hasta los altares de Día de Muertos.

En Puente Madera, San Blas Atempa, algunos campesinos tuvieron que reducir drásticamente la superficie sembrada.

Mientras que en Tehuantepec, quienes tuvieron acceso a pozos lograron rescatar parte de sus flores; sin embargo, otros perdieron completamente sus cultivos. Esta situación elevó los costos de producción.

Aún no se sabe cuánto cayó la producción este 2026

La flor logró llegar a los mercados, como el de Juchitán, cuyas calles del centro de la ciudad se pintan de amarillo. Aquí, los zapotecas celebran el Xandu’ para recibir a sus fieles difuntos.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Oaxaca produjo 995 toneladas de cempasúchil durante 2025. Pero para 2026 todavía no existe un cierre oficial que permita establecer cuánto cayó la producción de cempasúchil en Oaxaca.

“No hay mucha producción precisamente por eso”, comenta Romeo Piñón Pérez, productor de flor de cempasúchil.

Cultivos de cempasúchil necesitan agua y humedad

Piñón Pérez explica que para que se pueda dar el trasplante de la flor de cempasúchil se necesita de humedad y agua, lo cual ocurre en la temporada de lluvias en Oaxaca. Pero indica que este año ocurrieron varios periodos largos de sequía.

“Eso hace que a veces la producción sea menos. Afortunadamente, te digo, nosotros contamos con un sistema acá de pozo con lo que se riega”, agrega finalmente el productor.

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