Enviar paquetes a Europa costará más desde noviembre: hay nuevos cargos

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A partir del 1 de noviembre de 2026, enviar paquetes de México a cualquiera de los 27 países de la Unión Europea estará sujeto a nuevas disposiciones aduaneras, que incluyen impuestos y cargos adicionales para productos con valor declarado de hasta 150 euros.

Correos de México informó que estas medidas fueron establecidas por las autoridades europeas y no por el Servicio Postal Mexicano. Los cobros dependerán del tipo de producto, su valor declarado y el país de destino.

¿Cuánto costará enviar paquetes a la Unión Europea?

Las nuevas disposiciones contemplan dos cargos para los paquetes de bajo valor, es decir, aquellos cuyo contenido no supere los 150 euros antes de impuestos.

Los cobros serán los siguientes:

3 euros: impuesto por cada tipo de producto incluido en el paquete.

2 euros: cargo por gestión aduanera por cada tipo de producto.

Impuestos adicionales: dependerán de las disposiciones del país de destino.

Los cargos se calculan por categoría de producto, aunque el paquete contenga varios artículos del mismo tipo.

Por ejemplo, enviar únicamente dulces generaría un cargo de 5 euros. Si el paquete incluye dulces y ropa, serían 10 euros. Si también contiene juguetes, el monto subiría a 15 euros.

Estas cantidades no incluyen los posibles impuestos de importación adicionales.

#Comunicado

Correos de México informa sobre las nuevas disposiciones aduaneras para el envío de paquetes a los países de la Unión Europea.

Conoce los detalles en el enlace: https://t.co/LJu1NZPIVH pic.twitter.com/DB470gxipa — Correos de México (@CorreosdeMexico) October 31, 2026

¿Quién pagará los nuevos impuestos por enviar paquetes a Europa?

De acuerdo con Correos de México, la responsabilidad del pago dependerá del valor del envío y del país al que se dirija.

Para paquetes de hasta 150 euros, la persona que envía deberá cubrir los impuestos, sin importar cuál de los 27 países sea el destino.

En envíos superiores a 150 euros, el pago dependerá del país:

Paga quien envía: Alemania, Austria y Francia.

Paga quien recibe: Bulgaria, Croacia, Chequia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía.

Los impuestos cobrados en México deberán pagarse en pesos, conforme al tipo de cambio del euro vigente al realizar el envío.

¿Qué paquetes estarán exentos de los nuevos cargos?

Los envíos que contengan exclusivamente documentos estarán exentos de estos impuestos y cargos aduaneros.

Correos de México aclaró que no aumentará sus tarifas postales por estas disposiciones, ya que los cobros son establecidos por las autoridades europeas.

Las medidas también aplicarán a envíos realizados mediante empresas privadas de paquetería.

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