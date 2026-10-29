¿Quién es el “Semáforo”, presunto miembro del CJNG y sucesor del “Tanque”, detenido en Oaxaca?

Detuvieron al “Semáforo” en Oaxaca. Foto: Semar.

Autoridades federales dieron a conocer la tarde de este pasado miércoles 28 de octubre de 2026 que lograron detener en el estado de Oaxaca a un sujeto identificado como Carlos “N”, alias el “Semáforo”, presunto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detienen a Carlos “N”, alias el “Semáforo”

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), su personal logró detener en Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos “N”, alias el Semáforo.

Además, las autoridades de seguridad federales también informaron que detuvieron a una mujer identificada como Ana Gabriela “N”, presunta operadora logística criminal.

En #Oaxaca, personal de @SEMAR_mx, en coordinación con #SSPC y @FGRMexico, detuvo a Carlos “N”, alias “El Semáforo”, junto con Ana Gabriela “N”, integrantes de un grupo delictivo vinculado con secuestros y homicidios.



En esta acción se aseguraron armas, granadas, sustancias… pic.twitter.com/7w4UmzviY0 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 29, 2026

¿Quién era el “Semáforo”?

Según las investigaciones oficiales de las autoridades, Carlos “N”, alias el “Semáforo”, es señalado como presunto jefe regional del Cartel Jalisco Nueva Generación en Tuxtepec, Oaxaca.

También indican que este sujeto detenido ocupaba el segundo nivel en la estructura criminal, como sucesor de Iván “N”, alias el “Tanque”, quien fue arrestado el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

Igualmente, es señalado por operar en zonas de Oaxaca y Veracruz, donde presuntamente coordinaba a distintos mandos operativos vinculados con actividades de secuestro.

Además se le relaciona con ataques armados registrados en San Andrés Tuxtla, Boca del Río y otras localidades de Veracruz.

Ya han detenido a 16 miembros del CJNG en Veracruz y Oaxaca

La Secretaría de Marina destacó que la detención del “Semáforo” se suma a otros 16 arrestos de presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación en Veracruz y Oaxaca.

Esto como resultado de esfuerzos coordinados de las autoridades federales y estatales para “debilitar las estructuras criminales y fortalecer la seguridad de las familias mexicanas”.

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