Enfrentamiento armado deja cinco personas muertas en Chignahuapan, Puebla

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas. Foto: UnoTV.

Una riña que escaló hasta convertirse en un enfrentamiento a balazos dejó cinco personas muertas en la madrugada de este domingo, en inmediaciones de la comunidad de Cuautelolulco, perteneciente al municipio de Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla.

Ocurrió a la altura del kilómetro 23 de la carretera estatal Puebla-112, con dirección al estado de Hidalgo, donde dos grupos de particulares protagonizaron la confrontación que terminó con detonaciones de armas de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes policiales difundidos por el Ayuntamiento de Chignahuapan, las personas involucradas serían originarias de las comunidades de San Francisco Terrerillos y San José Corral Blanco.

Aunque todavía se desconocen las causas que provocaron la disputa, las primeras versiones apuntan a que una discusión entre ambos grupos derivó en un enfrentamiento armado que dejó un saldo preliminar de cinco muertos en Chignahuapan.

Tras el reporte de las detonaciones, policías municipales se movilizaron hasta el lugar, donde se desplegó un operativo de seguridad con apoyo de corporaciones estatales y federales.

Fiscalía de Puebla investiga hallazgo de cinco hombres sin vida en Chignahuapan

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, tras el hallazgo de cinco hombres sin vida en la carretera Chignahuapan-Coculco, a la altura de la localidad de Cuautelolulco, en el municipio de Chignahuapan.

En un comunicado, la institución detalló que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre, luego de que la Policía Estatal recibiera un reporte por detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al sitio, los elementos localizaron los cuerpos de cinco hombres sin identificar, así como dos vehículos con impactos de bala y armas de fuego.

La Fiscalía señaló que realiza las diligencias ministeriales y periciales para identificar a las víctimas, esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

#COMUNICADO | La Fiscalía General del Estado de Puebla inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, tras la localización de cinco hombres sin vida en la carretera Chignahuapan-Coculco, a la altura de la localidad de Cuautelolulco, en el municipio de… pic.twitter.com/kbhsbqEhAh — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) November 15, 2026

Sin información sobre personas detenidas en Puebla o Hidalgo

En la zona fueron contabilizados más de 80 casquillos percutidos. Quedó acordonada para preservar los indicios relacionados con el enfrentamiento y permitir las diligencias correspondientes.

El hecho violento movilizó a corporaciones de seguridad estatal y elementos de la Defensa y Guardia Nacional, a lo largo del domingo en la zona carretera que comunica a comunidades de la Sierra Norte poblana con el estado de Hidalgo.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla quedó a cargo de las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las cinco víctimas ni han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

El Ayuntamiento de Chignahuapan confirmó que recibió reportes sobre el enfrentamiento y el saldo de cinco personas fallecidas, aunque precisó que la información continúa sujeta a las investigaciones de las autoridades competentes.

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