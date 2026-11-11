DIF Puebla Capital presenta resultados de su segundo año: estos son los programas y apoyos entregados

DIF Puebla Capital presenta resultados de su segundo año de gestión. Foto: Uno TV

La presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, presentó su segundo informe de actividades, en el que destacó los resultados de programas de alimentación, atención médica, rehabilitación e inclusión, así como los proyectos que continuarán en beneficio de las familias poblanas.

Durante el evento, realizado en las instalaciones del Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral (CMERI), señaló que el trabajo de la institución busca atender las necesidades de cada persona y acercar oportunidades a quienes más lo requieren.

“Voy a seguir cerca, escuchando y trabajando con todo el equipo del DIF para que estos apoyos sigan llegando”, expresó.

Al informe asistieron la procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y representante de la directora del Sistema Nacional DIF, Fabiola María Salas, así como la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Ceci Arellano; el director general del DIF Puebla Capital, Alejandro Cortés Carrasco, e integrantes de los sectores empresarial y social.

DIF Puebla Capital presenta resultados de su segundo año de gestión. Foto: Uno TV

Alimentación Imparable y desayunos escolares: los resultados

Uno de los programas destacados fue Alimentación Imparable, creado para atender las necesidades alimentarias identificadas durante recorridos por colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares.

De acuerdo con el informe, esta iniciativa ha entregado 490 mil apoyos a más de 43 mil familias de la capital poblana, entre ellas personas adultas mayores y personas con discapacidad.

También se construyeron y equiparon 10 desayunadores escolares, con los que se benefició a mil 477 estudiantes. Los espacios cuentan con cocinas, refrigeradores, electrodomésticos, comedores, mobiliario y utensilios, como parte de la estrategia para sustituir desayunos fríos por calientes.

Otro proyecto fue Pequeños Imparables, implementado en San Miguel Espejo para atender la nutrición infantil mediante complementos alimentarios, orientación y seguimiento médico.

Al concluir esta etapa, 118 niñas y niños de entre seis meses y cinco años lograron regularizar su estado nutricional. Budib anunció que buscarán ampliar el programa a la junta auxiliar de San Baltazar Tetela.

Nuestra presidenta del Patronato, #MariElise, presentó su Segundo Informe de Labores al frente del #DIFPueblaCapital: dos años de trabajo y compromiso que se reflejan en miles de familias poblanas. 🫂✨ pic.twitter.com/LOknp8wzZa — DIF Puebla Capital (@DifPueCapital) November 11, 2026

¿Qué servicios de salud ofrece el DIF Puebla Capital?

En materia de atención médica, el organismo reportó la apertura de cuatro Unidades Médicas Imparables, ubicadas en las colonias Anzures, Chapultepec y San José Los Pinos, así como en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.

En conjunto, estos espacios han brindado más de 63 mil consultas y 130 mil servicios de salud. También se dio mantenimiento a la Unidad Médica Integral de San Baltazar Campeche.

A través de unidades móviles, el DIF acercó servicios gratuitos a diferentes zonas de la ciudad, entre ellos mastografías, ultrasonidos y estudios de laboratorio.

Por otra parte, el programa Iluminando Miradas, desarrollado con apoyo de Fundación Jenkins, permitió realizar 409 cirugías de cataratas para personas que necesitaban recuperar la visión.

Entregamos 1,405 apoyos: sillas de ruedas, sillas PCI y PCA, andaderas, bastones, muletas y auxiliares auditivos, de acuerdo con las necesidades de cada persona. 🫂 pic.twitter.com/LKJmHDGT2O — DIF Puebla Capital (@DifPueCapital) November 11, 2026

Inclusión y rehabilitación: LUMINA y los apoyos funcionales

En el rubro de inclusión, MariElise Budib destacó la construcción de LUMINA, un centro educativo dirigido a personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down.

El proyecto se desarrolla con la colaboración de Fundación Distribuidores Nissan y estará ubicado en la colonia San Juan Bosco. Se prevé que comience a operar a principios de 2027.

El informe también incluyó otras acciones:

Continuidad de los viajes a Mundo Imáyina para personas con discapacidad.

Entrega de mil 405 apoyos funcionales .

. Construcción de una alberca terapéutica para ampliar los servicios de rehabilitación.

Mejoras de accesibilidad y adecuaciones en el acceso del CMERI.

Además, el DIF municipal recibió una mención honorífica de la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo–Teletón 2026, reconocimiento que, de acuerdo con el organismo, distingue sus acciones en favor de las personas con discapacidad.

DIF Puebla Capital abrirá nueva sede de capacitación

Como parte de las acciones para impulsar la capacitación laboral y el emprendimiento, Budib anunció una nueva sede del Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE).

El espacio contará con 15 talleres y 200 nuevos lugares, con el objetivo de que más personas puedan adquirir conocimientos y desarrollar actividades productivas.

Al cierre de su informe, la presidenta del Patronato se comprometió a mantener los programas existentes, concluir los proyectos en marcha y fortalecer la atención a las familias de Puebla.

“Los resultados que hoy presentamos también nos comprometen a lo que sigue, dar continuidad a los programas, a los proyectos que están en marcha y seguir mejorando la atención”, concluyó.

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