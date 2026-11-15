Realizan marcha en Juchitán para exigir mayor seguridad ante extorsiones

Se han registrado ataques y extorsiones contra comerciantes. Foto: UnoTV.

Habitantes de Juchitán participaron en una marcha por la paz para exigir a las autoridades que frenen la violencia que afecta a este municipio del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Vestidos de blanco, con globos y pancartas, los participantes comenzaron a concentrarse desde las 10:00 horas en el crucero del Canal 33, desde donde caminaron rumbo al centro de la ciudad, llevando un mensaje colectivo: recuperar la tranquilidad y evitar que el miedo siga apoderándose de la vida cotidiana.

La movilización fue impulsada en redes sociales por el periodista Ignacio Santiago Martínez, director de Pluma Digital Noticias, luego de que el pasado 7 de noviembre su restaurante Rockaway fuera atacado a balazos.

El comunicador denunció presuntas amenazas y exigencias de extorsión, situación que lo llevó a cerrar su establecimiento.

La inseguridad en este municipio de Oaxaca

Juchitán acumuló 44 homicidios dolosos entre enero y agosto de este 2026, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Durante 2025, fueron asesinadas 88 personas en este municipio, mientras que en 2024 se contabilizaron 103 víctimas.

A estos números se suman las denuncias por extorsión, cobro de piso, ataques armados contra negocios y otros hechos delictivos que mantienen en incertidumbre a comerciantes y habitantes.

Incluso, durante esta última semana se registraron nuevos asesinatos, entre ellos el de un policía municipal que se encontraba en su día de descanso.

Con globos blancos y mensajes de esperanza, la sociedad civil salió a manifestarse para recordar que la seguridad no es un privilegio, sino un derecho.

La exigencia está dirigida a los tres niveles de gobierno: garantizar condiciones de paz, proteger a las familias, brindar seguridad a los comerciantes y recuperar las calles de Juchitán.

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