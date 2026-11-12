Investigan feminicidio de Jaqueline, niña de 13 años, en Nealtican, Puebla

Jaqueline, víctima de feminicidio. Foto: Genaro Zepeda

Una cena familiar que nunca se concretó fue el inicio de una tragedia para una familia de San Buenaventura Nealtican, Puebla. Jaqueline, una estudiante de secundaria de apenas 13 años, fue encontrada sin vida por su propio padre en terrenos de cultivo, con huellas de violencia.

Encuentran el cuerpo sin vida de Jacqueline, en Nealtican

De acuerdo con el testimonio de Raúl, padre de la adolescente, la noche del lunes 9 de noviembre la familia se disponía a cenar, por lo que acudió a la habitación de su hija para llamarla. Sin embargo, al ingresar, descubrió que Jaqueline no se encontraba en el lugar.

Ante su ausencia, comenzó a buscarla, pero no logró encontrarla durante esa noche.

Fue hasta la mañana del martes 10 de noviembre, alrededor de las 8:30 horas, cuando la búsqueda terminó de la peor manera, el padre localizó a su hija en unos terrenos de cultivo del paraje conocido como La Frontera, en la colonia Guadalupe Hidalgo, sobre la Prolongación 5 de Mayo.

La adolescente presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo y el rostro.

Tras el hallazgo, se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia; sin embargo, los paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales.

Jaqueline, conocida cariñosamente como “Jaki”, tenía apenas 13 años y cursaba sus estudios de secundaria.

Investigan feminicidio de Jaqueline

Hasta el momento, se desconoce si la adolescente mantenía alguna relación sentimental o si conocía a la persona o personas que pudieron estar involucradas en su muerte.

Las autoridades tampoco han establecido públicamente cómo salió de su domicilio aquella noche ni qué ocurrió durante las horas previas a que su padre encontrara el cuerpo.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla acudió al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recabar indicios que permitan reconstruir los últimos momentos de vida de la adolescente.

La investigación es atendida por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género, bajo el protocolo de feminicidio.

Hasta ahora, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha dado a conocer oficialmente el móvil del crimen.

Organizan marcha para exigir justicia para Jaqueline

La muerte violenta de Jaqueline provocó consternación entre familiares, amigos y habitantes de San Buenaventura Nealtican, quienes salieron a las calles para exigir que el crimen no quede impune.

La noche del miércoles decenas de personas participaron en una marcha pacífica por las principales calles del municipio.

Vestidos de blanco, con veladoras y mensajes de protesta, los manifestantes exigieron justicia al grito de “¡Justicia para Jaki!” y “¡Ni una menos!”.

Durante la movilización, familiares y vecinos demandaron a las autoridades una investigación exhaustiva que permita identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que fue asesinada la estudiante.

También solicitaron reforzar la seguridad en el municipio para evitar que otras niñas y adolescentes sean víctimas de violencia.

Raúl y Maribel, padres de Jaqueline, enfrentan la pérdida de su hija mientras esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

El caso ha generado indignación entre los habitantes de Nealtican, quienes mantienen su exigencia de justicia.

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