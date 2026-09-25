Video de balacera y persecución en Chipilo, Puebla: sujeto herido arrolla a su agresor y muere

En Chipilo, Puebla, se desató una balacera. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En el municipio de San Gregorio Atzompa, en Chipilo, Puebla, un video captado por cámaras de vigilancia registró una persecución que terminó con la muerte de un hombre identificado como Jorge Martínez, alias el “Chila”.

En las imágenes se observa cómo el hombre es atacado inicialmente por un motociclista y, posteriormente, inicia una persecución a bordo de una camioneta tipo pick-up que termina con un intercambio de disparos.

Persecución queda grabada en Chipilo, Puebla

Los hechos ocurrieron en la localidad de Chipilo, perteneciente al municipio de San Gregorio Atzompa, donde el motociclista habría atacado al “Chila” en las inmediaciones de los campos deportivos. De acuerdo con la secuencia registrada por las cámaras, el hombre recibió varios disparos, pero en lugar de retirarse decidió perseguir a su agresor a bordo de su camioneta.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles, se recomienda discreción:

#LosTitulares 🔴 | MALHERIDO, PERSIGUIÓ Y ARROLLÓ A SUS AGRESORES



Tras ser atacado a balazos en Chipilo, Jorge Martínez, “El Chila”, aceleró su camioneta y fue tras los sujetos que escapaban en motocicleta hasta embestirlos.



La persecución quedó captada en video. Segundos… https://t.co/ExY83KoOqy pic.twitter.com/eg7cvOj8Vo — LosTitulares (@_LosTitulares) September 24, 2026

En el video se observa cómo el “Chila” acelera la unidad hasta alcanzar al motociclista y lo embiste. Debido al fuerte impacto, el hombre que viajaba en la motocicleta salió proyectado y terminó deslizándose sobre el pavimento. Sin embargo, la agresión continuó y el conductor de la camioneta regresó hacia el lugar donde había quedado su atacante.

En cuestión de segundos, el motociclista logró levantarse y alcanzó su arma. La camioneta se aproximó nuevamente y, cuando ambos se encontraban cerca, el motociclista realizó varios disparos contra el “Chila”. Después del ataque, el hombre volvió a escapar a bordo de la pick-up; sin embargo, metros más adelante la unidad fue localizada por elementos de emergencias.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, el “Chila” ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Medios locales señalaron que Jorge Martínez, alias el “Chila”, presuntamente pertenecía a una banda dedicada a la venta de drogas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.