Hallan muerto a Rubén Alberto Curiel, coordinador jurídico de Secretaría Anticorrupción en Puebla

En Puebla, localizan una persona sin vida dentro del CIS. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Rubén Alberto Curiel Tejeda, quien se desempeñaba como coordinador General Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, falleció este viernes en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla.

¿Qué se sabe del caso en Puebla?

La institución expresó sus condolencias a la familia, amistades y personas cercanas de Curiel Tejeda, quien anteriormente fue compañero de la Fiscalía.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus más sinceras condolencias a familiares, amistades y personas cercanas de Rubén Alberto Curiel Tejeda, compañero de esta institución y actual Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Reiteramos nuestra solidaridad y solicitamos respeto a su privacidad durante este momento de duelo”.

🚨#ÚLTIMAHORA La Fiscalía de Puebla confirmó el hallazgo sin vida de Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.



Fue localizado dentro de una camioneta, en el Sótano 3 del CIS de Angelópolis.



📹: @CentralPuebla pic.twitter.com/JMPL7rKJV2 — Azucena Uresti (@azucenau) September 25, 2026

Inicia investigación en Puebla

Tras el fallecimiento, personal de la Fiscalía lleva a cabo las diligencias ministeriales y periciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, de acuerdo con los protocolos aplicables.

De manera preliminar, la Fiscalía señaló que los indicios apuntan a una posible “muerte autoinfligida”. No obstante, aclaró que esta circunstancia aún no se considera concluida, pues las autoridades deben agotar las actuaciones necesarias para determinar las causas de la muerte.

“De manera preliminar, los indicios apuntan a una posible muerte autoinfligida. Esta circunstancia no se dará por concluida hasta agotar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento”.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus más sinceras condolencias a familiares, amistades y personas cercanas de Rubén Alberto Curiel Tejeda, compañero de esta institución y actual Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.… pic.twitter.com/0Ax57tQdor — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 25, 2026

Por último, la Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró su solidaridad con la familia de Rubén Alberto Curiel Tejeda y pidió respeto a su privacidad durante el proceso de duelo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.