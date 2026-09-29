Despliegan operativo en Zacatecas tras homicidio de Gerardo Sandoval, excandidato municipal

Operativo en Zacatecas. Foto: Uno TV

Gerardo Sandoval Carrillo, excandidato a la Presidencia Municipal de Tlaltenango, fue asesinado este lunes en el municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, lo que generó un despliegue de seguridad en la zona sur del estado y los límites con Jalisco. La Fiscalía estatal ya investiga el homicidio.

La familia de Sandoval Carrillo. quien contendió en 2021 por la coalición Morena-PT-PVEM-Panal. lo encontró con heridas de arma de fuego en su rancho La Codorniz, luego de que acudió a buscarlo porque el político no regresó a su domicilio. Posteriormente, paramédicos lo trasladaron a una clínica de Tlaltenango, donde falleció.

Operativo en Zacatecas tras asesinato de Gerardo Sandoval

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), personal de investigación acudió al hospital, donde médicos confirmaron que Gerardo Sandoval Carrillo ya no presentaba signos vitales.

La víctima había salido el domingo de su domicilio rumbo a su propiedad agrícola, con la intención de alimentar a sus animales. Al no regresar, sus familiares acudieron al lugar y lo encontraron gravemente herido.

Asimismo, la vocera de la Fiscalía, Mitzi Martínez, informó que peritos procesaron la escena y localizaron distintos cartuchos percutidos, los cuales analizarán especialistas en balística.

Fiscalía de Zacatecas busca a responsables

Las autoridades estatales informaron que mantienen un operativo de seguridad en la región sur de Zacatecas, particularmente en la zona cercana a los límites con Jalisco, para buscar a los responsables.

Por su parte, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó el homicidio y señaló que la FGJEZ recaba datos de prueba para esclarecer el caso y determinar quiénes participaron.

Asimismo, el gobierno estatal indicó que Gerardo Sandoval no contaba con denuncias formales ni solicitudes de protección.

Gerardo Sandoval compartió mensaje antes de ser asesinado

En una de sus últimas transmisiones, mientras se dirigía hacia su rancho, el excandidato habló sobre la vida en el campo y envió un mensaje a sus seguidores.

Pero así es la vida, estamos expuestos a ello, pero hay más cosas lindas de la vida, como esto, vean. Esto es agradable, el clima, el oxígeno, dar gracias a Dios que estamos disfrutando de otro día. Bendiciones para todos, ánimo. Ahí estaremos al pendiente de lo que ocurrió y del desenlace de esta historia trágica. Saludos, bonito día.

Así, la Fiscalía de Zacatecas continuará con las investigaciones y el análisis de los indicios encontrados en el lugar para esclarecer el homicidio.

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