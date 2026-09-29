Petróleo sube nuevamente ante el rechazo de Trump a una tregua con Irán

Petróleo sube tras respuesta negativa de Estados Unidos a Irán. Foto: Getty

Los precios del petróleo volvieron a subir ante la incertidumbre sobre una posible reapertura del estrecho de Ormuz.. El Brent avanzó 1.5%, hasta 106.90 dólares por barril, mientras el WTI estadounidense aumentó 1.3%, a 93.81 dólares.

La presión sobre el mercado aumentó después de que se redujeran las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita normalizar el tránsito por esa vía marítima. El lunes, ambos referenciales también registraron fuertes movimientos, en medio de la incertidumbre sobre el suministro energético.

Petróleo sube ante incertidumbre por el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es uno de los principales puntos de tránsito energético del mundo. La Agencia Internacional de Energía (IEA) señala que alrededor de 20 millones de barriles diarios de petróleo y productos petrolíferos pasaron por esa ruta durante 2025, equivalentes a cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo.

Actualmente, el tránsito por el estrecho se encuentra prácticamente detenido debido al conflicto en Medio Oriente. Por ello, la IEA advierte que las alternativas para transportar el crudo por otras rutas son limitadas.

Trump rechaza tregua y mercados mantienen cautela

La posibilidad de una reducción de las tensiones disminuyó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara una propuesta iraní de tregua de siete días vinculada con la reapertura del estrecho.

Aunque Trump ha señalado que las conversaciones podrían retomarse esta semana, el mercado mantiene cautela ante la posibilidad de que continúen las interrupciones en el suministro energético.

El incremento del precio del petróleo también mantiene bajo presión las expectativas de inflación. De esta forma, los mercados vigilan el impacto que un encarecimiento prolongado de la energía podría tener sobre las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Por ahora, el comportamiento del crudo seguirá ligado a la evolución del conflicto y a cualquier avance en las negociaciones para restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz.

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