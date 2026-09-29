¿Por qué trasladaron a Ernesto Ruffo Appel 2 mil 813 kilómetros por tierra?

Para encerrar a Ernesto Ruffo Appel hubo avión; para trasladarlo 2 mil 813 kilómetros a prisión domiciliaria en Ensenada, hubo cuarenta horas de carretera. El contraste exige una explicación.

El exgobernador de Baja California sigue procesado por presuntos delitos relacionados con huachicol fiscal. La prisión domiciliaria no lo exonera, pero tampoco autoriza añadir sufrimiento a una medida concedida por edad y salud.

Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos México, denunció que viajaba esposado de manos y pies, prácticamente sin pausas; lo llamó venganza.

El gobierno de Claudia Sheinbaum remitió el asunto a la FGR. Sigue pendiente la pregunta: ¿por qué someter a un hombre de casi setenta y cinco años, con problemas de salud, a semejante recorrido?

La FGR asegura tener elementos para sostener el proceso; que los presente y consiga una sentencia si acredita los delitos. Convertir el traslado en una demostración de fuerza solo contamina la procuración de justicia con sospechas de revancha política.

La humillación no prueba el delito: retrata al poder.

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