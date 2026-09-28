Entrega Pepe Chedraui obra de pavimentación en la colonia Guadalupe Hidalgo 2da. Sección

Pepe Chedraui entregó trabajos de pavimentación. Foto: Especial

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, entregó los trabajos de pavimentación de la privada Cuauhtémoc, en la colonia Guadalupe Hidalgo 2da. Sección, obra que beneficia a más de 10 mil 900 habitantes del sur de la capital poblana.

¿Qué trabajos se realizaron en la privada Cuauhtémoc?

La intervención contempló una superficie de 980 metros cuadrados, donde se realizaron trabajos de construcción de subrasante y base hidráulica, además de guarniciones, banquetas y rampas.

También se colocaron bolardos, señalética horizontal, señalamientos verticales y luminarias, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en esta zona de Puebla.

La vialidad cuenta ahora con carpeta asfáltica en una longitud de 106 metros y un ancho de 5.6 metros.

Puebla rehabilitará más de 3 mil calles este año

Durante la entrega, Pepe Chedraui señaló que la pavimentación de la privada Cuauhtémoc forma parte de la estrategia #CallesAl100, mediante la cual el Ayuntamiento de Puebla contempla rehabilitar más de 3 mil calles durante 2026.

El alcalde destacó que el objetivo es llevar obras de infraestructura vial a las zonas donde más se requieren y mejorar las condiciones de movilidad para las familias de la capital.

Asimismo, señaló que el Ayuntamiento trabaja en coordinación con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para fortalecer la infraestructura vial del municipio.

¿Qué es la estrategia CallesAl100?

De acuerdo con autoridades municipales, #CallesAl100 busca atender el deterioro de las vialidades de Puebla capital mediante trabajos de rehabilitación y pavimentación.

El presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez, señaló que el programa pretende atender el rezago histórico en materia de mantenimiento vial.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla mantiene el programa de rehabilitación de calles en diferentes colonias de la capital.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.