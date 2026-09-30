Fiscalía confirma suicidio de exfiscal Anticorrupción de Puebla, Rubén Curiel; continúan investigaciones

Investigación por muerte de Rubén Curiel continúa. Foto: Genaro Zepeda

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Rubén Alberto Curiel Tejeda, exencargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción y coordinador general Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, murió por un disparo que él mismo se habría provocado.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Idamis Pastor Betancourt precisó que los estudios periciales determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego, aunque aclaró que las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Idamis Pastor rechaza cualquier conflicto con Rubén Curiel y analiza acciones legales por señalamientos tras su muerte.

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Reconstruyen sus últimos movimientos

Como parte de las diligencias, la Fiscalía revisó las cámaras de videovigilancia del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, donde Curiel Tejeda fue encontrado sin vida la mañana del pasado 25 de septiembre dentro de un vehículo estacionado en el sótano 3.

Según la reconstrucción realizada por las autoridades, la noche anterior salió de su oficina alrededor de las 21:01 horas. Posteriormente fue captado nuevamente por el sistema de videovigilancia, utilizó un elevador y más tarde apareció en la explanada del complejo utilizando su teléfono celular.

Las imágenes también muestran el momento en que se dirigió al elevador que conduce al sótano donde horas después fue localizado sin vida.

‼️Fiscalía muestra los videos de los últimos minutos de vida de Rubén Alberto Curiel‼️



La Fiscalía de Puebla reveló nuevos detalles sobre el hallazgo sin vida de Rubén Alberto Curiel Tejeda (53 años), señalando como principal hipótesis una muerte autoinfligida. Los datos clave… pic.twitter.com/tdz4w6KoQ3 — Galileo Lopez (@GalileoMx_) September 29, 2026

Investigan por qué nadie reportó el disparo

Aunque la Fiscalía sostiene que se trató de un suicidio, una de las principales incógnitas del caso sigue siendo por qué el disparo no fue reportado de manera inmediata y cómo transcurrieron varias horas sin que el hecho fuera detectado por el personal de seguridad.

Por ello, agentes de la Policía Auxiliar y trabajadores responsables de la vigilancia del complejo gubernamental continúan siendo entrevistados por el Ministerio Público.

“Determinado sí que fue un suicidio; sin embargo, seguimos en investigaciones. Hoy tenemos presentes en nuestras oficinas a los policías auxiliares y a las personas encargadas de la seguridad para que nos den cuenta del por qué no escucharon el balazo o por qué pasaron tantas horas para localizar al doctor Curiel. Las investigaciones continúan en curso”, señaló Idamis Pastor Betancourt.

Investigación sigue abierta

La fiscal general informó además que ya fue entrevistada una tercera persona relacionada con las investigaciones.

Aunque la principal línea de investigación apunta a que Curiel Tejeda se quitó la vida, las autoridades mantienen abierta la carpeta para determinar con precisión qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo y si existieron omisiones por parte del personal encargado de la seguridad del CIS.

Las diligencias continúan mientras la Fiscalía busca esclarecer por completo la actuación de quienes debían vigilar el inmueble durante la noche en que ocurrieron los hechos.

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