Intensas lluvias provocaron afectaciones en 15 puntos carreteros en Puebla

Afectaciones en carreteras de Puebla. Foto: Genaro Zepeda

Las intensas lluvias registradas en los últimos días dejaron deslizamientos de tierra y colapsos de la carpeta asfáltica en 15 puntos carreteros de las Sierras Norte y Nororiental de Puebla, donde maquinaria y brigadas trabajan para recuperar la circulación.

Afectaciones en carreteras de de las Sierras Norte y Nororiental de Puebla tras lluvias

Hasta este martes, siete de los puntos afectados ya fueron atendidos en su totalidad, mientras continúan las labores en otros tramos, principalmente en municipios como Amixtlán, Zapotitlán de Méndez, Tepango de Rodríguez, Acateno y Camocuautla.

Autoridades estatales realizan recorridos terrestres y aéreos para supervisar los daños en carreteras, viviendas y zonas consideradas de riesgo.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo, las precipitaciones provocaron 13 deslizamientos de material sobre la cinta asfáltica y dos colapsos de carretera. Pese a la magnitud de las afectaciones, hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni comunidades completamente incomunicadas.

Uno de los puntos afectados se encuentra en el tramo de Hermenegildo Galeana hacia Bienvenido, donde se registró un colapso de aproximadamente 60 metros de longitud por siete metros de ancho. La zona ya fue intervenida y el paso pudo restablecerse.

También se trabaja en las carreteras Amixtlán-Ahuacatlán, Tepango de Rodríguez-Zapotitlán de Méndez y Ahuacatlán-Tepetzintla, además de otros caminos de la región.

En el tramo Amixtlán-San Felipe Tepatlán, a la altura de El Plan, maquinaria del Gobierno estatal trabaja para habilitar un paso provisional, en este punto también se analiza la reubicación de dos viviendas ubicadas en una zona considerada de riesgo.

Despliegan operativo para atender afectaciones en tramos carreteros de Puebla

Para atender la emergencia fueron desplegados 45 elementos de Protección Civil estatal, 10 vehículos y seis máquinas de infraestructura estatal, además de equipo federal y personal de la Guardia Nacional.

En Puebla hay 300 máquinas, 14 módulos de maquinaria y 13 trenes de pavimentación, parte de los cuales serán utilizados para recuperar los caminos afectados.

Además del retiro de tierra y escombros, se realizarán trabajos de bacheo, relaminación, colocación de carpeta asfáltica y limpieza de cunetas para disminuir el riesgo de nuevas afectaciones ante más precipitaciones.

La atención también se extenderá a las familias cuyas viviendas resultaron comprometidas, autoridades estatales y federales analizarán alternativas para su reubicación, mientras permanece habilitado un albergue con dormitorios y servicios de atención social.

Protección Civil mantiene vigilancia en la región debido a las condiciones del terreno y continuarán con los trabajos hasta recuperar los puntos carreteros que todavía presentan daños.

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