OCDE: México registra más muertes por causas prevenibles

El sistema de salud en México enfrenta un nuevo indicador que pone bajo la lupa sus condiciones actuales.

Además del aumento del gasto de bolsillo en medicamentos, consultas y hospitales, un dato de la OCDE muestra que en México mueren más personas por enfermedades que pueden prevenirse o tratarse, en comparación con el promedio de América Latina.

¿Qué significa este dato y qué revela sobre el acceso y la atención médica en el país?

“Nos compara, no con Estados Unidos, mucho menos con Dinamarca; nos compara con los países de América Latina. Y aquí la pregunta es cuántas personas en México murieron por enfermedades que se pueden prevenir o por enfermedades que se pueden tratar. Y el dato es para irse de espaldas”.

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