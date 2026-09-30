¿Qué son las ondas Kelvin, el fenómeno que podría subir el nivel del mar hasta 30 cm en California?

Las ondas Kelvin son monitoreadas por la NOAA y la NASA. Foto: Getty Images

Las ondas Kelvin podrían provocar un aumento del nivel del mar en California ante los incrementos inusuales de la temperatura del océano frente a las costas, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), quien mantiene el fenómeno bajo vigilancia.

Los efectos de estas ondas en el mar pueden llegar a aumentar hasta 30 centímetros el nivel del mar en el estado en octubre, según informó Mike Krueger, meteorólogo jefe de Weather NorCal.

El investigador explicó que las ondas Kelvin siguen un cronograma de desplazamiento especifico predecible con una velocidad de alrededor de 10 km/h. Su impacto en las costas de California ocurrirá de la siguiente forma:

A principios de octubre: Llegarán al sur de California, en San Diego y Los Ángeles

Llegarán al sur de California, en San Diego y Los Ángeles Entre la primera y segunda semana de octubre : Pasarán por la bahía de San Francisco

: Pasarán por la bahía de San Francisco Mediados de octubre: pasarán por la costa norte de California, antes de seguir hacia Oregón, Washington y el golfo de Alaska

¿Qué son las ondas Kelvin?

El especialista explicó que las ondas Kelvin son un pulso de agua cálida, más no una ola visible que rompa en la playa.

Pero a pesar de ser invisible a simple vista, eleva el nivel base del mar a lo largo de la costa de California entre 15 y 30 centímetros aproximadamente.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la NOAA monitorean constantemente estas onda mediante el satélite Sentinel-6 Michael Freilich, lo que ha permitido detectar que se originan cerca de Australia.

Por su parte, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) ha confirmado que los orígenes de las ondas Kelvin se ubican en las proximidades de Indonesia, en una zona denominada piscina caliente, que es la mayor extensión de aguas cálidas del planeta.

Le centro informó que cuando un fuerte pulso de viento del oeste sopla durante al menos una semana, empuja la superficie del océano y las genera

Estas ondas tardan poco más de un mes en cruzar todo el Pacífico ecuatorial, aunque en ocasiones se disipan durante su recorrido.

En cuanto a este fenómeno oceanográfico, la NASA, señaló que las ondas Kelvin pueden indicar el inicio de El Niño o el final de La Niña.

La presencia de estas ondas Kelvin en este momento podría ser un indicio de que El Niño continuará fortaleciéndose.

¿Podría ocurrir un El Niño con más intensidad?

Pues cabe recordar que la NOAA pronosticó que, durante el periodo de octubre a diciembre de 2026, existe un 75% de probabilidad de que ocurra un evento histórico que supere la intensidad de los episodios de El Niño registrados desde 1950.

Asimismo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó el pasado 3 de septiembre que el fenómeno meteorológico de El Niño se intensificará a finales de este año y sus efectos se ampliarán hasta 2027.

“El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos“, alertó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recalcando que “el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo“.

Un episodio muy intenso de este fenómeno puede alterar significativamente los patrones de precipitaciones y temperaturas en todo el mundo, además de propiciar fenómenos meteorológicos extremos, como sequías y tifones.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.