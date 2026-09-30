En silencio y con veladoras, alumnos de la UAEM marchan por Christian y Gael

Christian y Gael estudiaban bachillerato en UAEM. Foto: Óscar Guadarrama

En silencio, con flores y veladoras, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizaron una marcha al interior del campus principal para exigir justicia por Christian y Gael, los alumnos de la Preparatoria 2 asesinados el pasado fin de semana en Cuernavaca.

La movilización se realizó apenas un día después de que la comunidad universitaria saliera a las calles para exigir el esclarecimiento del caso, que elevó a seis el número de estudiantes de la UAEM asesinados en lo que va de 2026.

Montan ofrenda y guardan un minuto de silencio

Los jóvenes recorrieron las instalaciones de su centro de estudios hasta llegar a una explanada, donde colocaron flores, veladoras y mensajes en memoria de sus compañeros.

Frente a la ofrenda realizaron un minuto de silencio antes de expresar su preocupación por la situación de violencia que enfrenta el estado.

Los estudiantes, quienes solicitaron resguardar su identidad por ser menores de edad, señalaron que la inseguridad afecta a toda la población y no únicamente a la comunidad universitaria.

“No solamente estudiantes universitarios, hay muchos estudiantes de secundaria, primaria, kínder; ninguna persona está a salvo y es lo que creo que es lo más preocupante. No solamente es que seamos universitarios, es que ninguna persona está exenta de esto”, expresó uno de los participantes.

Piden investigaciones rápidas y resultados

Durante el homenaje también surgieron llamados para que las autoridades actúen con rapidez en el esclarecimiento del doble homicidio.

Los alumnos compararon la respuesta institucional con otros casos recientes que involucraron a integrantes de la comunidad universitaria y exigieron que los responsables sean identificados y detenidos.

“Así como atendieron tan fácil y tan rápido el caso de nuestra compañera española, que así de rápido atiendan los casos de sus propios compatriotas; creo que es algo muy básico que pedir”, señaló otro estudiante.

La comunidad universitaria mantiene el reclamo

La marcha concluyó frente a la ofrenda colocada para Christian y Gael, donde los asistentes permanecieron algunos minutos antes de retirarse para continuar con sus actividades académicas.

Sin consignas ni discursos multitudinarios, la movilización estuvo marcada por el silencio, las veladoras y la exigencia de justicia de una comunidad que en los últimos meses ha visto acumularse los casos de violencia contra estudiantes de la UAEM.

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