Bloquean Avenida Central en Ecatepec por desaparición de Jazmín Méndez

Bloqueo en Avenida Central. Foto: Uno TV

Un bloqueo de familiares de Jazmín Adriana Méndez Contreras, reportada como desaparecida, provoca severo caos vehicular en Avenida Central, con dirección a Las Américas, a la altura de Río de los Remedios, en Ecatepec, Estado de México, la tarde de este martes.

Familiares y amigos de Jazmín Adriana Méndez Contreras, reportada como desaparecida desde el pasado 27 de septiembre, cerraron los carriles laterales y centrales para exigir a las autoridades avances en su localización.

¿Qué se sabe de la desaparición de Jazmín Méndez?

De acuerdo con sus familiares, Jazmín fue vista por última vez en la colonia La Estrella, en Ecatepec, a donde habría acudido para visitar a su expareja.

Severo caos vehicular se registra la tarde de este martes en Avenida Central en dirección a las Américas, debido al bloqueo de carriles laterales y centrales a la altura del Río de los Remedios.



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Después de ese encuentro, sus allegados perdieron contacto con ella y desconocen su paradero.

Tras reportar su desaparición, sus familiares presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades; sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido avances en la investigación.

Ante esta situación, decidieron bloquear una de las principales vialidades de la zona para exigir que se agilicen las labores de búsqueda.

Exigen presencia de la Fiscalía del Edomex

Los manifestantes demandan la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que les informe sobre los avances de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Jazmín.

Los familiares señalaron que mantendrán el bloqueo hasta obtener una respuesta de las autoridades.

La protesta afecta la circulación en Avenida Central, en dirección a Las Américas, particularmente en los carriles laterales y centrales, a la altura de Río de los Remedios.

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