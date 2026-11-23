Lili Campos, detenida en la CDMX. Foto: FGE Quintana Roo

Lili Campos, exalcaldesa de Playa del Carmen, fue vinculada a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Raciel López Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que la expresidenta municipal recibió la medida cautelar de prisión preventiva por cuatro meses.

Vinculan a proceso a Lili Campos por uso indebido de atribuciones y facultades

Este lunes en conferencia de prensa, el fiscal Raciel López informó que tras una audiencia de 9 horas un juez de control vinculó a proceso a Lili Campos, además impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.

López Salazar añadió que hay más funcionarios involucrados pero por la secrecía no puede dar mayor información, “pero sí les puedo decir que hay un daño patrimonial importante en las arcas del de municipio de Playa del Carmen”.

La FGE continúa investigando a los funcionarios que estarían involucrados en el caso Lili Campos, y se proporcionará más información al respecto en su debido momento.

¿Por qué detuvieron a Lili Campos?

La Fiscalía de Quintana Roo menciona en un comunicado que Lili Campos es investigada por un perjuicio económico al erario de más de 62 millones de pesos (mdp), “derivado del incumplimiento de los servicios acordados en contratos públicos para lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales”.

Durante la administración de la exalcaldesa, de 2022 a 2024, se realizaron tres licitaciones públicas de manera indebida.

“En ese entonces la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba con un parque vehicular de 123 unidades, de los que daban cuenta de hasta 865 lavados durante un mes, sin días de descanso, aun cuando la empresa encargada únicamente contaba con 15 empleados”, menciona la FGE.

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