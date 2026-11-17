Detención del exalcalde. Foto: SSP Yucatán

Detuvieron en Yucatán a Carlos “N”, exalcalde interino del municipio de Benito Juárez (Cancún), en Quintana Roo, quien es señalado por su probable responsabilidad en el delito de administración fraudulenta, en perjuicio de una empresa.

Cae en Yucatán exalcalde interino de Cancún

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y fuerzas federales, detuvieron a Carlos “N”, quien de 2004 a 2005 se desempeñó como presidente municipal interino del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, con sede en Cancún.

Medios locales mencionan que la detención se realizó el día de ayer, 16 de noviembre, en la colonia Altabrisa, en Mérida.

El comunicado de la SSP menciona que un juez de control de la Ciudad de México (CDMX) emitió una orden de aprehensión en contra del exedil, a quien se le acusa del delito de administración fraudulenta, en perjuicio de una empresa.

“Las labores de investigación permitieron establecer su paradero. El detenido será trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición del juez que lo requirió.”, informaron las autoridades de Yucatán.

Carlos “N” había sido aprehendido anteriormente en febrero de 2024, estuvo preso en el penal de Apodaca y un juez federal le concedió prisión domiciliaria por problemas de salud. Un año después, en marzo de 2025, un juez de Zacatecas ordenó que le quitaran el brazalete electrónico, pero poco tiempo después el exalcalde desapareció y no pudieron localizarlo.

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