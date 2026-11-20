Detienen en Cancún a “Pancho”, presunto líder criminal dedicado al tráfico de drogas y armas
En Cancún, autoridades federales capturaron a “Pancho”, señalado por presuntamente traficar cocaína entre México y Estados Unidos.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron en Cancún, Quintana Roo, a Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, identificado por autoridades como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido es señalado por autoridades de Estados Unidos por su probable participación en una red de tráfico de cocaína entre México y ese país.
“Pancho” habría ingresado a México con una identidad falsa
Las investigaciones indican que Francisco Gerardo “N” ingresó a territorio mexicano en 2021, utilizando una identidad falsa, presuntamente con el objetivo de evadir a las autoridades.
Su detención se realizó mediante un operativo coordinado entre las instituciones federales, como parte de las acciones contra estructuras criminales relacionadas con el tráfico internacional de drogas y armamento.
Detención en Cancún, resultado de cooperación internacional
El Gabinete de Seguridad señaló que esta captura representa un avance en el combate a las organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras.
Asimismo, destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones nacionales y la cooperación internacional, con respeto a la soberanía, para enfrentar las redes vinculadas con el tráfico de drogas y armas.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.