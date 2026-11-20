Cae en Cancún “Pancho”, señalado por tráfico de drogas y armas. Foto: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron en Cancún, Quintana Roo, a Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, identificado por autoridades como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido es señalado por autoridades de Estados Unidos por su probable participación en una red de tráfico de cocaína entre México y ese país.

En Cancún, Quintana Roo, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, detuvieron a Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, identificado como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas.



El detenido es señalado por autoridades… pic.twitter.com/RW7QkSypdQ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 20, 2026

“Pancho” habría ingresado a México con una identidad falsa

Las investigaciones indican que Francisco Gerardo “N” ingresó a territorio mexicano en 2021, utilizando una identidad falsa, presuntamente con el objetivo de evadir a las autoridades.

Su detención se realizó mediante un operativo coordinado entre las instituciones federales, como parte de las acciones contra estructuras criminales relacionadas con el tráfico internacional de drogas y armamento.

Detienen en #QuintanaRoo a Francisco Gerardo “N”, señalado por autoridades de #EstadosUnidos como presunto líder de una estructura criminal, relacionado con actividades de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas. https://t.co/BX4PKTUSUw pic.twitter.com/tU8sIPiNj0 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 20, 2026

Detención en Cancún, resultado de cooperación internacional

El Gabinete de Seguridad señaló que esta captura representa un avance en el combate a las organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras.

Asimismo, destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones nacionales y la cooperación internacional, con respeto a la soberanía, para enfrentar las redes vinculadas con el tráfico de drogas y armas.

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