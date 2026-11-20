Ficha de detención de Lili Campos. Foto: FGE Quintana Roo

Lili Campos, expresidenta municipal de Playa del Carmen, fue detenida en la Ciudad de México (CDMX) por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Es investigada por un presunto perjuicio económico al erario de más de 62 millones de pesos (mdp).

Confirman detención de Lili Campos en la CDMX

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la exalcaldesa fue detenida ayer jueves en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX. La aprehensión se realizó alrededor de las 19:45 horas, en un domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata, colonia De La Unión Zapata.

La detenida vestía traje negro, blusa de color hueso, pantalón negro y zapatillas negras.

De acuerdo con los reportes, Lili Campos actualmente se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en Tacubaya.

¿Por que detuvieron a Lili Campos?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo menciona en un comunicado que Lili Campos es investigada por un perjuicio económico al erario de más de 62 millones de pesos (mdp), “derivado del incumplimiento de los servicios acordados en contratos públicos para lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales”.

Durante la administración de la exalcaldesa, de 2022 a 2024, se realizaron tres licitaciones públicas de manera indebida.

“En ese entonces la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba con un parque vehicular de 123 unidades, de los que daban cuenta de hasta 865 lavados durante un mes, sin días de descanso, aun cuando la empresa encargada únicamente contaba con 15 empleados”, menciona la FGE.

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