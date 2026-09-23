Localizan sin vida a María Isabel, mujer desaparecida en Rioverde, San Luis Potosí

Autoridades localizaron el cuerpo de María Isabel. Foto: Omar Hernández

Fuentes de la Fiscalía de San Luis Potosí confirmaron este miércoles el hallazgo del cadáver de María Isabel Trejo Padrón, de 35 años, quien había sido reportada como desaparecida en Rioverde.

El cuerpo fue localizado en una propiedad abandonada a un costado de la carretera federal 70, en las inmediaciones de la comunidad de Santa Catarina, dentro del municipio de San Nicolás Tolentino.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima contaba con un reporte de búsqueda desde el 21 de septiembre, después de que se perdiera el contacto con ella en Rioverde, específicamente en las inmediaciones de la zona del ejido Puente del Carmen.

Autoridades localizaron el cuerpo de María Isabel. Foto: Omar Hernández

El cuerpo de María Isabel presentaba signos de violencia

Personal de la Fiscalía acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones orientadas a esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar posibles responsabilidades.

Los reportes preliminares indican que el cuerpo presentaba signos de violencia y lesiones que podrían haber sido ocasionadas con arma blanca; sin embargo, serán los estudios forenses y la pesquisa ministerial bajo los protocolos de feminicidio los que establezcan de manera definitiva la causa del deceso.

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