Estos son los estados donde más personas se sienten estresadas; uno alcanza 69%

Estos son los estados con mayor estrés. Foto: Pexels

Campeche, Tabasco y Durango son los estados donde más personas se consideran estresadas en México, de acuerdo con el estudio “Carácter del Mexicano 2026”, elaborado por TResearch y Mitofsky. La encuesta revela que el 54% de los mexicanos consultados se percibe mucho o algo estresado, aunque existen diferencias entre entidades, edades y sexo.

El estudio, publicado el 20 de octubre de 2026, coloca a Campeche en el primer lugar, con 69%, seguido de Tabasco, con 64%, y Durango, con 61%.

En contraste, Nayarit registra el porcentaje más bajo, con 37%, mientras que Guerrero alcanza 45%.

Los resultados corresponden a la percepción de las personas encuestadas sobre sus niveles de estrés y no representan diagnósticos médicos.

¿Cuáles son los estados con más estrés en México en 2026?

De acuerdo con el ranking de TResearch y Mitofsky, las entidades con los porcentajes más altos de personas que se consideran mucho o algo estresadas son:

Campeche: 69%

Tabasco: 64%

Durango: 61%

Los tres estados superan el promedio nacional de 54% registrado en la encuesta.

Campeche se encuentra 15 puntos porcentuales por encima de ese promedio, mientras que Tabasco lo supera por 10 puntos y Durango por siete.

En el extremo contrario aparecen Nayarit, con 37%, y Guerrero, con 45%, dos entidades donde la proporción de personas que reportan estrés es menor.

La diferencia entre Campeche y Nayarit alcanza 32 puntos porcentuales, de acuerdo con los resultados del estudio.

¿En qué regiones de México se reporta más estrés?

La encuesta también presenta resultados agrupados por regiones del país.

Aunque Campeche y Tabasco encabezan la medición estatal, la región Centro registra el porcentaje regional más alto de personas que se consideran estresadas.

Los resultados son:

Centro: 55%

Noreste: 54%

Occidente y Bajío: 53%

Noroeste: 52%

Sur-Sureste: 52%

Entre la región Centro y las regiones con menor porcentaje existe una diferencia de tres puntos porcentuales.

Esto muestra que, al agrupar las entidades por regiones, las diferencias son menores que las observadas entre los estados.

Jóvenes de 18 a 29 años reportan los niveles más altos de estrés

Uno de los resultados del estudio corresponde a las diferencias por edad.

Los jóvenes de 18 a 29 años presentan el porcentaje más alto de estrés autopercibido, con 70%.

La proporción disminuye conforme aumenta la edad de los participantes:

18 a 29 años: 70%

30 a 49 años: 59%

50 años o más: 46%

La diferencia entre el grupo más joven y las personas de 50 años o más es de 24 puntos porcentuales.

De esta manera, siete de cada 10 jóvenes encuestados se consideran mucho o algo estresados.

Sin embargo, el estudio no establece las causas de estas diferencias entre grupos de edad.

¿Quiénes reportan más estrés en México, mujeres u hombres?

Los resultados también muestran diferencias por sexo y nivel de escolaridad.

Entre las mujeres, el 57% declaró sentirse mucho o algo estresada, frente al 51% de los hombres.

La diferencia es de seis puntos porcentuales.

En cuanto a escolaridad, el estudio encontró que:

Personas con estudios universitarios: 58%

Personas sin estudios universitarios: 51%

Esto representa una diferencia de siete puntos porcentuales entre ambos grupos.

Los resultados describen cómo se perciben los participantes, pero no permiten concluir que el sexo o la escolaridad sean causas directas del estrés.

¿Cómo se realizó el estudio sobre estrés en México?

El estudio “Carácter del Mexicano 2026” se elaboró mediante una encuesta nacional en línea, aplicada por TResearch y Mitofsky.

La recopilación de información se realizó entre el 11 de abril y el 13 de octubre de 2026, con 14 mil 760 entrevistas válidas en las 32 entidades federativas.

A los participantes se les preguntó: “¿Qué tan estresado se considera usted?”, con cuatro opciones de respuesta: mucho, algo, poco o nada.

Para el ranking se consideraron las respuestas de quienes manifestaron sentirse mucho o algo estresados.

Los datos fueron ponderados por sexo, edad, escolaridad y aprobación presidencial.

El estudio reporta un margen de error nacional de ±0.8%, con un nivel de confianza de 95%. Por entidad, el margen varía según el tamaño de la muestra.

Es importante precisar que la encuesta mide estrés autopercibido, no la presencia de trastornos de salud mental ni niveles clínicos de estrés.

Por ello, los porcentajes reflejan cómo las personas describen su situación y no constituyen un diagnóstico médico.

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