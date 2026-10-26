MetroRed amplía su servicio gratuito en Ciudad Valles; suma 22 colonias

MetroRed estrena tercera línea en Ciudad Valles Foto: Pexels

El sistema de transporte gratuito MetroRed estrenará su tercera Línea en Ciudad Valles, San Luis Potosí, este lunes 26 de octubre, con la que incorporará a 22 colonias más.

MetroRed en Ciudad Valles: ¿qué se sabe de la Línea 3?

Con la entrada en operación de la tercera ruta, el sistema ampliará su cobertura en Ciudad Valles. Sin embargo, hasta el momento del anuncio no se dieron a conocer los nombres de las 22 colonias que se incorporarán, el recorrido completo de la Línea ni sus horarios de operación.

Tampoco se precisó cuántas unidades estarán disponibles para prestar el servicio.

Estos detalles serán relevantes para que los usuarios conozcan las zonas que podrán recorrer mediante la nueva conexión y organicen sus traslados cotidianos hacia el trabajo, la escuela, hospitales y otros servicios.

El Gobierno estatal prevé que la expansión continúe hasta alcanzar seis Líneas en Ciudad Valles para finales de 2027, aunque todavía está pendiente conocer el calendario para poner en marcha las tres rutas restantes.

Arranca este lunes la Línea 3 de MetroRed en Ciudad Valles https://t.co/yo7b0EqHtq pic.twitter.com/wOWXcFUNOr — EosNoticiasSLP (@EosNoticiasSLP) October 25, 2026

MetroRed acumula 35 millones de traslados

MetroRed acumula alrededor de 35 millones de traslados en sus distintas rutas. El gobernador señaló que, si cada viaje tuviera una tarifa de referencia de 10 pesos, el ahorro estimado para los usuarios superaría los 350 millones de pesos.

Bajo ese mismo cálculo, una persona que realiza 25 viajes al mes tendría un ahorro aproximado de 250 pesos mensuales al utilizar el servicio gratuito.

El mandatario también destacó que MetroRed opera en distintas regiones de San Luis Potosí, incluida la zona metropolitana de la capital, la Zona Media y la Huasteca, donde el sistema se ha extendido hasta Tamazunchale.

¿Cuándo comenzará a operar la tercera Línea de MetroRed?

La Línea 3 de MetroRed en Ciudad Valles tiene prevista su entrada en operación este lunes 26 de octubre. La ampliación sumará 22 colonias a la cobertura del sistema, aunque las autoridades no han detallado todavía los puntos específicos del recorrido.

El siguiente reto será garantizar que las unidades cumplan sus trayectos y horarios, de acuerdo con las necesidades de quienes dependen del transporte público para sus actividades diarias.

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