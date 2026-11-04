Caso Christian Ziboney: ¿Qué se sabe del feminicidio de un elemento de la Guardia Nacional en Sinaloa?

Piden justicia por feminicidio. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Christian Ziboney, elemento de la Guardia Nacional, fue víctima de feminicidio el pasado lunes, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Reportes señalan a su pareja Erick Gustavo Acero Hernández como el presunto responsable; se dice que también es integrante de la Guardia Nacional.

¿Qué le pasó a Christian Ziboney?

Medios locales reportaron el 2 de noviembre que fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, en el interior de un departamento ubicado en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.

Horas más tarde se identificó a la víctima como Christian Ziboney, de 34 años de edad y miembro en activo de la Guardia Nacional. También se sabe que era originaria del municipio de Escuinapa, en Sinaloa.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron indagatorias en el sitio y se menciona que abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Extraoficialmente se dice que la causa de muerte fue asfixia.

Pareja de Christian Ziboney es el principal sospechoso

Aunque ninguna fuente oficial lo ha confirmado, el principal sospechoso del crimen es Erick Gustavo Acero Hernández, pareja de Christian e integrante de la Guardia Nacional. Actualmente se desconoce su paradero y en redes sociales circula una ficha de búsqueda de la Secretaría de Defensa para localizarlo.

El presunto feminicida fue visto por última vez el 2 de noviembre, en el fraccionamiento Alturas del Sur, mismo lugar donde hallaron a la víctima. Se presume que viaja en un Nissan Versa de color gris, modelo 2009.

Colectivo exige justicia y localización del presunto feminicida de Christian Ziboney

Tras darse a conocer la noticia sobre el feminicidio de Christian Ziboney, varias personas alzaron su voz en redes sociales para manifestar dolor por su pérdida y exigir justicia a las autoridades.

La colectiva Orquídeas Moradas se sumó a los reclamos y le exigió a las autoridades la localización de Erick Gustavo. También le pidió a la población que compartan la ficha de búsqueda.

“No basta con emitir una ficha de búsqueda. Exigimos una investigación urgente, transparente y con perspectiva de género. La violencia contra las mujeres no puede ignorarse, y las denuncias o alertas previas deben tomarse en serio (…) Christian tenía una vida, una historia y un lugar de origen. No permitamos que su nombre quede reducido a una cifra más”.

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