Cierran puertos a la navegación en Baja California, Baja California Sur y Sonora por temporal

| 09:52 | Erick Ponce Dimas | Uno TV

Embarcaciones menores no podrán navegar en los puertos de estos tres estados del Pacífico mexicano.
Cierran puertos por temporal en el Pacífico mexicano.
Cierran puertos en Baja California, Baja California Sur y Sonora. Foto: Cuartoscuro

Autoridades federales dieron a conocer que decidieron cerrar puertos de tres estados: Baja California, Baja California Sur y Sonora, debido a un temporal que se presenta del lado del Pacífico mexicano.

¿Qué puertos se cerraron en Baja California, Baja California Sur y Sonora?

La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que debido a un temporal en el Pacífico mexicano, la Secretaría de Marina (Semar) decidió que se cierren puertos en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

¿Cuáles son?

  • Baja California: San Felipe
  • Baja California Sur: Santa Rosalía, Loreto, San Carlos, Bahía Magdalena y Adolfo López Mateos
  • Sonora: Puerto Libertad y Bahía Kino

Al respecto, agregaron que también se cierra a la navegación de embarcaciones menores las delegaciones de Álvaro Obregón, Desemboque Caborca, Puerto Lobos y Desemboque los Seris, jurisdicciones de Puerto Libertad, Sonora.

Por esta medida, piden mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa.

¿Cómo será el clima en los estados afectados por el temporal en el Pacífico mexicano?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 4 de noviembre de 2026 se registrarán lluvias aisladas en Baja California Sur.

Además, se espera viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en Baja California, Baja California Sur y Sonora, además de oleaje de dos a tres metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

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