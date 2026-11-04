Cierran puertos a la navegación en Baja California, Baja California Sur y Sonora por temporal

Cierran puertos en Baja California, Baja California Sur y Sonora. Foto: Cuartoscuro

Autoridades federales dieron a conocer que decidieron cerrar puertos de tres estados: Baja California, Baja California Sur y Sonora, debido a un temporal que se presenta del lado del Pacífico mexicano.

¿Qué puertos se cerraron en Baja California, Baja California Sur y Sonora?

La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que debido a un temporal en el Pacífico mexicano, la Secretaría de Marina (Semar) decidió que se cierren puertos en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

¿Cuáles son?

Baja California: San Felipe

San Felipe Baja California Sur: Santa Rosalía, Loreto, San Carlos, Bahía Magdalena y Adolfo López Mateos

Santa Rosalía, Loreto, San Carlos, Bahía Magdalena y Adolfo López Mateos Sonora: Puerto Libertad y Bahía Kino

Al respecto, agregaron que también se cierra a la navegación de embarcaciones menores las delegaciones de Álvaro Obregón, Desemboque Caborca, Puerto Lobos y Desemboque los Seris, jurisdicciones de Puerto Libertad, Sonora.

Por esta medida, piden mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa.

¿Cómo será el clima en los estados afectados por el temporal en el Pacífico mexicano?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 4 de noviembre de 2026 se registrarán lluvias aisladas en Baja California Sur.

Además, se espera viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en Baja California, Baja California Sur y Sonora, además de oleaje de dos a tres metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

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