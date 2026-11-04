La mañanera de Claudia Sheinbaum, 4 de noviembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 4 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 4 de noviembre de 2026
Sheinbaum resalta la elección de dos candidatos a gobernadores en EE. UU. con ascendencia mexicana. En Texas, históricamente republicano se convirtió en demócrata y California.
Explica que se ha avanzado “pero debemos seguir trabajando”
La presidenta Sheinbaum, en su oportunidad, precisa que que este plan se presentó luego del asesinato de Carlos Manzo.
Romel Pacheco, de la Conade, informa que el deporte en Michoacán es un derecho, se beneficiaron a 182 mil 859 personas con una inversión de 1.1 millones de pesos.
Finabien ha otorgado 56 mil 577 créditos, por un monto total de 660.8 millones de pesos a mujeres michoacanas.
En el tema de Cultura, se invirtieron 163 millones de pesos,, se articularon seis programas de arte y se han apoyado a más de 10 mil personas para el desarrollo de cultura popular.
Edna Vega explica avances en Vivienda para el Bienestar. Asegura que va un “24% de avance en la meta total”.
En el caso del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama habla de 33 nuevos consultorios y una clínica en Uruapan.
Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS-Bienestar cuenta los avances en la zona de Tierra Caliente. Hay 8 obras en proceso para llegar a 24 salas de atención.
Zoé Robledo, del IMSS, asegura que la labor del instituto se centra en especial en la prevención de enfermedades. Se han aplicado vacunas, realizado operaciones de cataratas y se han edificado dos nuevos hospitales.
Mario Delgado Carrillo, de la SEP, explica la implementación de becas para todos los estudiantes de todos los niveles. Resalta en especial la beca local llamada Gertrudis Bocanegra.
La secretaria del Bienestar, resalta las actividades de atención a las causas.
Efraín Morales, de Conagua, explica que se trabaja en tres grandes rubros:
1. Saneamiento del Lago de Pátzcuaro
2. Construcción de 10 plantas de saneamiento
3. Tecnificación del campo
Jesús Esteva, titular de la SICT. Explica que en la modernización carretera en Michoacán se han invertido 43 mil millones de pesos.
Marath Bolaño cuenta los resultados en la creación de empleos en Michoacán. “Se implementaron cinco ferias de empleos”, asegura.
Josefina Rodríguez Zamora comenta sobre el desarrollo del turismo en la región. Destaca especialmente el récord en la visita durante el Día de Muertos.
Luz Elena González Escobar explica del desarrollo eléctrico de la región.
Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente, explica la implementación para el desarrollo sustentable en Michoacán.
María Luisa Albores, que coordina Alimentación para el Bienestar habla de una inversión de 453.7 millones de pesos, para este ciclo de sembrado de maíz y lentejas.
Leticia Ramírez, secretaria del Bienestar comenta los avances que se han tenido en el campo de la región.
Luis Rosendo Gutiérrez, secretario de Comercio Exterior, habla de dos ejes en el Plan Michoacán:
1. Desarrollo del Polo de Comercio en la zona
2. Inversiones en el estado con valor de mil 337 millones de pesos
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez comenta lo que concierne a atención a las causas. Habla de tres principales acciones:
1. Reducción de trámites
2. Sí al desarme, sí a la paz
3. Implementación del Tianguis del Bienestar
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy contempla presentar resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, a casi un año de su implementación.
También se presentará un informe de seguridad y todo lo relacionado con el Bienestar, Salud y Mujeres
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