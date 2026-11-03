Detienen a 3 tras ataque armado a la Feria Ganadera de Culiacán; violencia deja más víctimas en Sinaloa

Detenidos por ataque en la Feria Ganadera de Culiacán. Foto: Samuel Sánchez.

Tres personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas por fuerzas federales y estatales por su presunta relación con el ataque a balazos contra las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán, ocurrido el pasado lunes 2 de noviembre, en medio de una nueva jornada de violencia que dejó personas heridas y diversos hechos delictivos en distintos municipios de Sinaloa.

Tres detenidos por ataque en la Feria Ganadera de Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que, tras recibir el reporte de disparos contra el recinto de la Feria Ganadera de Culiacán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano desplegaron un operativo de búsqueda apoyado con herramientas tecnológicas.

Fue en la calle Rosendo Rodríguez, en el sector Barrancos, donde los agentes localizaron dos vehículos cuyas características coincidían con las unidades presuntamente involucradas. Sus ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y detenidos.

Durante el operativo fueron aseguradas cinco armas de fuego, entre ellas dos fusiles AK-47, un fusil M15 y dos pistolas calibre 9 milímetros, además de 641 cartuchos útiles y 24 cargadores. También se decomisaron 100 dosis de presunta metanfetamina, 120 de posible cocaína y 21 pastillas de supuesto fentanilo, así como una motocicleta con reporte de robo y un automóvil Volkswagen Jetta.

Las autoridades precisaron que se investiga la posible participación de los detenidos en la agresión contra las instalaciones ganaderas.

Ataque coincidió con el inicio de la venta de boletos para los conciertos

El ataque ocurrió cuando faltaban apenas 10 días para el inicio de los espectáculos del Palenque de Culiacán, programados del 12 al 29 de noviembre, después de dos años sin actividades en un contexto de inseguridad.

Los disparos impactaron el área de acceso al palenque, dentro de un complejo que durante aproximadamente un año y ocho meses ha servido como alojamiento para personal militar desplegado en la capital sinaloense.

El ataque coincidió con el inicio de la venta de boletos para los conciertos, cuya cartelera incluye a Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Neton Vega, Marca Registrada, Pancho Barraza y Panter Bélico, entre otros artistas.

Los organizadores habían anunciado un dispositivo de seguridad con cuatro filtros de revisión y participación de corporaciones estatales y federales. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si la agresión modificará la programación de los espectáculos.

Hallan sin vida a presunta integrante de la Guardia Nacional

En otro hecho, una mujer identificada de manera extraoficial como Christian Ziboney, de 34 años y originaria de Escuinapa, fue localizada sin vida y con huellas de violencia dentro de un departamento del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería elemento activo de la Guardia Nacional. Su cuerpo fue encontrado durante la mañana del lunes, después de que las autoridades recibieran llamadas de emergencia relacionadas con un posible episodio de violencia familiar.

La violencia también alcanzó otros sectores de la capital. En la colonia Domingo Rubí, hombres armados dispararon contra una vivienda y un automóvil estacionado en su cochera, provocando numerosos impactos de bala.

En el fraccionamiento Valle Dorado, un joven fue localizado con el rostro cubierto con cinta adhesiva y las manos inmovilizadas. Policías estatales y paramédicos de la Cruz Roja acudieron para auxiliarlo.

Horas después, un grupo de desconocidos irrumpió en un salón de eventos de la colonia Las Quintas y provocó un incendio que ocasionó daños materiales.

Atacan a policía municipal y a una mujer en Mazatlán

En el puerto de Mazatlán, un agente activo de la Policía Municipal, identificado como Jorge, fue atacado a balazos cuando regresaba a su domicilio en la colonia Valles del Ejido, durante la noche del lunes.

El oficial recibió un disparo en una pierna y fue trasladado a un hospital, mientras elementos de seguridad municipales y militares desplegaron un operativo en la zona.

Ese mismo día, una mujer fue herida por sujetos armados dentro de una tienda de abarrotes de la colonia Libertad de Expresión. La víctima recibió atención de paramédicos de Bomberos Veteranos y fue trasladada a un centro médico. Su identidad no había sido confirmada.

En el norte de Sinaloa también se dio a conocer el ataque contra un hombre de 55 años, identificado como Sorin, quien recibió varios disparos mientras esperaba transporte en una estación de taxis del puerto de Topolobampo, municipio de Ahome. La agresión ocurrió la noche del sábado 31 de octubre, pero fue informada por las autoridades hasta el lunes.

Reportan disparos y detenciones en panteón de Navolato

La jornada de violencia se extendió al municipio de Navolato, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del panteón municipal, mientras familias acudían a visitar a sus difuntos.

De acuerdo con información preliminar,el incidente comenzó tras un altercado entre civiles y agentes de Tránsito Municipal, lo que provocó la movilización de corporaciones de los tres niveles de Gobierno.

En el lugar se reportó la detención de al menos tres personas.

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