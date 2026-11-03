Violencia en Sinaloa obliga a permitir celulares en escuelas ante emergencias, pese a nueva restricción nacional

Foto: Samuel Sánchez

En Sinaloa, donde los enfrentamientos armados han obligado a suspender clases y activar protocolos de resguardo en planteles educativos, la entrada en vigor de la nueva regulación federal sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas enfrenta un desafío particular: garantizar que los estudiantes permanezcan comunicados con sus familias ante una situación de emergencia.

Este martes 3 de noviembre comenzó a aplicarse en México la regulación impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno Federal, que restringe el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

En educación básica, la disposición contempla prohibir su utilización durante toda la jornada escolar, incluidas clases y recreos. Establece excepciones por emergencias, motivos pedagógicos autorizados, salud, discapacidad o necesidades de accesibilidad e inclusión.

Escuelas de Culiacán permiten llevar celulares por seguridad

En Culiacán, Sinaloa, donde la violencia ha alcanzado los alrededores de centros educativos, algunos planteles han optado por permitir que los alumnos lleven sus teléfonos, siempre que permanezcan apagados o en silencio dentro de sus mochilas.

Víctor Manuel Aispuro, director de la Escuela Primaria Estatal Sócrates, explicó que esta medida responde a las preocupaciones de madres y padres de familia, quienes consideran necesario mantener una vía de comunicación con sus hijos ante posibles situaciones de riesgo.

“Muchos padres de familia piden que sus niños traigan el celular para estar en comunicación y nosotros les estamos pidiendo que únicamente se utilicen labores académicas o bien que lo traigan dentro de la mochila, en silencio o bien apagado.”

El directivo relató que, debido a los hechos violentos registrados en las inmediaciones de la escuela, en al menos dos ocasiones fue necesario resguardar a los estudiantes tras escucharse detonaciones de armas de fuego o detectarse la presencia de helicópteros muy cerca del plantel.

Señaló que la institución no ha sufrido ataques directos, pero los simulacros de seguridad se han convertido en procedimientos reales. Elementos de la Guardia Nacional, policías y personal del Ejército han brindado vigilancia en los alrededores.

Aispuro sostuvo que restringir completamente la posibilidad de comunicación complicaría la respuesta ante una contingencia. Añadió que los docentes mantienen contacto con las familias mediante grupos de WhatsApp para informar sobre situaciones extraordinarias.

Sinaloa tiene 120 días para establecer lineamientos

La secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, explicó que la nueva disposición busca reducir las distracciones, favorecer el aprendizaje y proteger la salud emocional de los estudiantes.

La funcionaria señaló que las entidades federativas cuentan con un plazo de 120 días para establecer lineamientos específicos, incluidos los mecanismos para resguardar los dispositivos durante la jornada escolar.

Sobre lo que deberán contemplar estas reglas, explicó:

“hacer que el personal directivo y docente tenga a través de este lineamiento formas de recoger el teléfono, resguardarlo durante el horario de clases y entregarlo a la salida o bien que este permanezca apagado y en sus mochilas”

¿Cómo se restringe el uso de celulares por nivel educativo?

La regulación contempla distintas condiciones según el nivel educativo:

Preescolar, primaria y secundaria: se restringe el uso durante clases y recreos, con las excepciones previstas.

se restringe el uso durante clases y recreos, con las excepciones previstas. Educación media superior: cada plantel podrá establecer limitaciones y permitir la utilización de dispositivos con fines pedagógicos.

cada plantel podrá establecer limitaciones y permitir la utilización de dispositivos con fines pedagógicos. Universidades: se fomenta el uso responsable conforme a las políticas de cada institución.

Félix Niebla afirmó que diversas escuelas sinaloenses, principalmente secundarias, ya habían implementado restricciones mediante acuerdos de convivencia con las familias antes de la entrada en vigor de la disposición nacional.

Así, mientras la política educativa nacional busca reducir el tiempo que los estudiantes pasan frente a las pantallas, en Sinaloa los teléfonos celulares también cumplen una función de seguridad, en una entidad donde las emergencias derivadas de la violencia han convertido la comunicación entre escuelas y padres de familia en una necesidad cotidiana.

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