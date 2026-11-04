Megacentro de Vacunación UNAM: aplicarán 100 mil dosis gratis, ve qué vacunas se aplicarán

¿Qué vacunas se aplicarán en la Campaña de Vacunación Invernal? | Foto: Cuartoscuro

El Megacentro de Vacunación de la UNAM ofrecerá 100 mil vacunas gratuitas contra COVID-19, influenza, sarampión y neumococo del 9 al 13 de noviembre en Ciudad Universitaria, Ciudad de México. La jornada estará abierta a estudiantes y al público en general, informó Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud (DGAS) de la Universidad.

Las dosis serán proporcionadas por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del seguro social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (ISSSTE). Se contará con 25 mil vacunas para cada una de las cuatro enfermedades.

¿Dónde y cuándo estará el Megacentro de Vacunación de la UNAM?

El Megacentro de Vacunación de la UNAM se instalará en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, dentro de Ciudad Universitaria.

La jornada se realizará bajo el siguiente calendario:

Fechas: del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026.

del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026. Horario: de 9:00 a 14:00 horas.

de 9:00 a 14:00 horas. Lugar: estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario.

estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario. Costo: completamente gratuito.

completamente gratuito. Población: comunidad universitaria y público en general.

Las vacunas serán aplicadas por personal de enfermería del sector salud, con apoyo de pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.

Olaiz Fernández explicó que el objetivo es prevenir enfermedades respiratorias y reforzar la protección contra el sarampión, enfermedad que mantiene una alta incidencia en el país.

¿Cómo registrarse en el Megacentro de Vacunación de la UNAM?

Las personas interesadas podrán realizar un registro previo en el sitio oficial de la Dirección General de Atención a la Salud:

También podrán ingresar mediante el código QR incluido en los carteles de la campaña.

Para evitar filas largas, los asistentes serán organizados en dos bloques de ingreso, a las 9:00 y a las 11:00 horas.

No será obligatorio registrarse previamente, ya que habrá una fila especial para quienes lleguen sin inscripción. La atención se brindará dentro del horario establecido.

El formulario incluye un cuestionario sobre las características de la población que acudirá a vacunarse. La información también podrá utilizarse para actividades de docencia e investigación de la Universidad.

¿Qué vacunas se aplican en la temporada invernal 2026-2027?

Además de la jornada organizada por la UNAM, la Secretaría de Salud mantiene activa la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, del 12 de octubre de 2026 al 31 de marzo de 2027.

De acuerdo con la dependencia federal, las vacunas que se aplican durante esta temporada son:

Influenza estacional: para reducir el riesgo de complicaciones por esta enfermedad respiratoria

para reducir el riesgo de complicaciones por esta enfermedad respiratoria COVID-19: para prevenir cuadros graves y complicaciones

para prevenir cuadros graves y complicaciones Neumococo: para proteger contra infecciones causadas por esta bacteria, como algunas neumonías

para proteger contra infecciones causadas por esta bacteria, como algunas neumonías Virus sincicial respiratorio (VSR): dirigida a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, para ayudar a proteger a sus bebés

La Secretaría de Salud estableció una meta nacional de más de 50 millones de dosis contra influenza y COVID-19 durante esta temporada.

¿Quiénes tienen prioridad para vacunarse esta temporada?

Según la Secretaría de Salud, los grupos prioritarios para recibir las vacunas de temporada invernal, conforme a la edad y las indicaciones de cada biológico, incluyen:

Niñas y niños menores de cinco años

Personas adultas mayores de 60 años

Mujeres embarazadas

Personal de salud

Personas con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones

Las vacunas están disponibles de manera gratuita en unidades del sector público. Para localizar el punto más cercano, la población puede consultar dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al 079.

UNAM busca reforzar la vacunación contra el sarampión

Gustavo Adolfo Olaiz Fernández recordó que previamente se aplicaron alrededor de 25 mil vacunas en distintas entidades universitarias.

También destacó que los estudiantes que ingresaron mediante pase reglamentado ya cuentan con cobertura completa contra sarampión, como parte de las acciones preventivas de la institución.

“De esta manera estamos bloqueando esa enfermedad en la Universidad”, señaló.

El funcionario invitó a la población a aprovechar la jornada gratuita, que busca ampliar la protección contra enfermedades prevenibles mediante la vacunación.