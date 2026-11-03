Alertan por fraude en la compra de boletos para el Palenque de Culiacán 2026

Alerta de fraude en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Los organizadores del Palenque de Culiacán, en el estado de Sinaloa, alertaron por un fraude relacionado con la venta de boletos para el evento. Se detectó la existencia de una página web falsa que ofrece entradas apócrifas.

Alertan por fraude en compra de boletos para el Palenque de Culiacán 2026

La alerta menciona que la página falsa tiene una url muy parecida a la del sitio web de QueShow, la boletera oficial del Palenque de Culiacán. La principal diferencia es la terminación de ambos sitios.

La página oficial termina en .mx (https://queshow.mx/)

La falsa termina en .com

También se detectó la presencia de un perfil de Facebook que promueve al sitio fraudulento. Al público se le pide estar atento de esta información y verificar que la url termine en .mx antes de realizar cualquier compra.

¿Quiénes se presentarán en el Palenque de Culiacán?

12 de noviembre: Edición Especial

13 de noviembre: Alegres del Barranco, Varones de Culiacán, La Revancha y Banda Los Populares del Llano

15 de noviembre: Dinámicos Jrs, Canelos Jrs, Los Intocables Jrs

19 de noviembre: El Mimoso, El Yaki y Juanma

20 de noviembre: Netón Vega

21 de noviembre: Los Tucanes de Tijuana

22 de noviembre: Marca Registrada

26 de noviembre: Tombochio

27 de noviembre: Banda MS y Los Chavalitos

28 de noviembre: Pancho Barraza y El Coyote

29 de noviembre: Panter Bélico y Arley Pérez

Sin fecha confirmada: artista sorpresa

Se registra ataque contra instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán

Ayer lunes se presentó un ataque armado contra las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán. El ataque provocó una movilización de corporaciones de seguridad.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar y, durante una inspección, localizaron varios impactos de bala en el área de acceso al Palenque de Culiacán, donde se realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios sobre lo ocurrido.

El hecho cobra relevancia debido a que las instalaciones de la Feria Ganadera han sido utilizadas como campamento por elementos militares durante los últimos 2 años, como parte de los despliegues de seguridad implementados en Sinaloa.

Este martes fueron detenidas tres personas, entre ellas un menor de edad, por su presunta relación con el ataque a balazos contra las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán.

Fue en la calle Rosendo Rodríguez, en el sector Barrancos, donde los agentes localizaron dos vehículos cuyas características coincidían con las unidades presuntamente involucradas. Sus ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y detenidos.

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