Trump intentará trabajar con los demócratas, aunque no descarta gobernar con vetos

Foto: Reuters

El presidente Donald Trump intentará trabajar con los demócratas tras las elecciones intermedias de Estados Unidos, aunque no descartó gobernar a fuerza de vetos para eludir al Parlamento en los dos años restantes de su gobierno.

En los comicios del 3 de noviembre, los demócratas ganaron 54 escaños en el Senado, superando a los 44 republicanos, mientras que en la Cámara de Representantes quedaron 251 demócratas y 167 republicanos.

Asimismo, 28 demócratas ganaron las gubernaturas, mientras que los republicanos conservaron 20 estados.

Tras darse a conocer los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos, Donald Trump adoptó una postura conciliadora con respecto a los demócratas.

Sin embargo, el magnate podría recurrir a algunos recursos para sacar adelante sus proyectos en sus dos últimos años de gobierno, superando el contrapeso demócrata en el Parlamento.

Trump: “Tengo derecho a vetar todo, pero no quiero simplemente quedarme ahí sentado vetando todo durante dos años.



Vamos a trabajar con los demócratas. Ya han llamado”. pic.twitter.com/HlHQkR1Twu — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 4, 2026

Un gobierno de vetos

El pasado martes, Donald Trump felicitó a los demócratas que ganaron en las elecciones intermedias de Estados Unidos y se dijo dispuesto a colaborar con ellos.

Sin embargo, al mismo tiempo, el presidente subrayó su poder de veto sobre cualquier legislación demócrata que se deba validar.

“Tengo derecho a vetar todo, pero no quiero simplemente quedarme ahí sentado vetando todo durante dos años”, declaró en entrevista telefónica.

“Cada vez que Trump se ve acorralado, alza más la voz y sale a pelear”, comentó a la AFP Peter Loge, director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington.

Medios de comunicación estadounidenses indicaron que el gobierno de Donald Trump usaría órdenes ejecutivas para impulsar políticas migratorias duras.

Incluso, el mandatario ha dicho que hará frente a cualquier investigación impulsada por los demócratas desde alguna de las Cámaras.

Guerra contra Irán

Pese al contrapeso demócrata, el presidente mantiene su peso en la política exterior, en conflictos como el de Ucrania y Rusia y su propia guerra contra Irán en apoyo a Israel.

El mandatario podría reanudar la ofensiva contra Teherán, aunque indicó que sigue buscando un acuerdo para finalizar el conflicto iniciado en febrero.

“De lo contrario, simplemente terminaré el trabajo”, declaró a Fox News.

Al respecto, Ryan Hass, de la Brookings Institution, comentó que “no creo que quiera que su legado sea el de un belicista. Quiere que su legado sea dejar a Estados Unidos más fuerte”.

Alto al fuego en Ucrania

En las conversaciones trilaterales en Abu Dabi, el republicano podría presionar a Ucrania para aceptar un entendimiento con Rusia.

No obstante, la influencia de Donald Trump frente a gobernantes como Xi Jinping y Vladimir Putin podría debilitarse tras la derrota en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Y es que, el golpe electoral ocurrió a menos de dos semanas de que dichos líderes sostengan un encuentro en la cumbre de Shenzhen, en China.

Además, Donald Trump podría centrarse en dejar un legado físico en Washington, ya que en su discurso, antes de las votaciones, se centró en la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y otros planes para embellecer la capital.

Su principal proyecto en dicha entidad es el salón de fiestas que se construye en la Casa Blanca, valorado en 400 millones de dólares. Espera que esté listo a finales de 2028, antes de dejar el cargo.

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