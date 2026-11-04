Agua en Iztacalco e Iztapalapa: lista de colonias que tendrán baja presión hasta el 10 de noviembre

Baja presión de agua. Foto: Getty

El equipo técnico de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) realiza trabajos de sustitución del equipo de bombeo del pozo San Lorenzo Tezonco. Por estas labores, la SEGIAGUA prevé baja presión en el suministro de agua potable en dos colonias de las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, de acuerdo con su aviso del 3 de noviembre de 2026.

¿Qué colonias tendrán baja presión de agua?

Las colonias donde se prevén afectaciones en el suministro son:

Agrícola Oriental , en Iztacalco.

, en Iztacalco. Dr. Alfonso Ortiz Tirado, en Iztapalapa.

Los trabajos de sustitución del equipo de bombeo del pozo San Lorenzo Tezonco comenzaron el 3 de noviembre a las 11:00 horas.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

SEGIAGUA informó que el servicio será restablecido el 10 de noviembre a las 18:00 horas, al finalizar las labores correspondientes.

El aviso señala una previsión de baja presión de agua potable para las dos colonias mencionadas durante estos trabajos.

¿Cómo solicitar pipas de agua en Iztacalco e Iztapalapa?

En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

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