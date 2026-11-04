De raíces mexicanas y primer latino electo gobernador de California: ¿quién es Xavier Becerra?

Xavier Becerra. Foto: AFP

Xavier Becerra, un demócrata de raíces mexicanas que fue fiscal general de California y secretario de Salud de Estados Unidos, hizo historia al ganar la gubernatura de California frente al republicano Steve Hilton, respaldado por Donald Trump. Con este triunfo, se convirtió en el primer latino electo gobernador del estado, uno de los más importantes de la economía estadounidense.

La victoria fue anunciada por cadenas de televisión estadounidenses cuando el conteo todavía estaba en marcha. Con más de la mitad de los votos contabilizados, Becerra mantenía una ventaja de aproximadamente dos a uno sobre Hilton.

El triunfo representa otro capítulo en la trayectoria de un político que creció en una familia trabajadora, fue el primero de sus integrantes en obtener un título universitario de cuatro años y llegó a ocupar puestos destacados en el gobierno estadounidense.

¿Quién es Xavier Becerra, el primer latino electo gobernador de California?

Xavier Becerra nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California. Es hijo de María Teresa y Manuel Guerrero Becerra, una familia con profundas raíces mexicanas.

Su madre era originaria de Guadalajara, Jalisco, mientras que su padre nació en Estados Unidos, pero creció en Tijuana, Baja California.

Becerra se formó en un hogar de clase trabajadora y fue el primero de su familia en concluir una carrera universitaria de cuatro años.

Estudió Economía en la Universidad de Stanford, donde posteriormente obtuvo el título de doctor en Derecho.

Su trayectoria profesional comenzó en 1984, cuando trabajó en una oficina de servicios jurídicos dedicada a representar a personas con enfermedades mentales.

Años después, iniciaría una carrera política que lo llevaría al Congreso estadounidense, a la Fiscalía General de California, al gabinete presidencial y finalmente a la gubernatura de su estado natal.

De la Cámara de Representantes a la Fiscalía de California

Antes de llegar a la gubernatura, Becerra ocupó distintos cargos públicos.

Fue fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de California y representante del Distrito 59 de la Asamblea Legislativa estatal, en el condado de Los Ángeles.

Posteriormente, llegó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde permaneció durante 12 mandatos.

Durante su paso por el Congreso se convirtió en el primer latino en integrar el Comité de Medios y Arbitrios. También presidió el Caucus Demócrata de la Cámara y fue miembro de mayor rango del subcomité encargado de asuntos de Seguridad Social.

En enero de 2017 marcó otro precedente al convertirse en el primer latino en encabezar la Fiscalía General de California.

A lo largo de su carrera abordó temas relacionados con las familias trabajadoras, la reducción de la pobreza y programas federales como Seguridad Social y Medicare.

También trabajó en asuntos vinculados con la atención médica, las energías limpias, la tecnología y el entretenimiento, sectores que generan empleos en California.

Xavier Becerra también formó parte del gobierno de Joe Biden

Antes de ganar las elecciones en California, Becerra formó parte del gabinete del expresidente demócrata Joe Biden, donde se desempeñó como secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Esa experiencia se sumó a su trayectoria legislativa y a su paso por la Fiscalía General de California.

En las elecciones de noviembre de 2026, el demócrata regresó a la contienda estatal para disputar la gubernatura que dejará Gavin Newsom, quien se encontraba al final de su segundo y último mandato.

¿Cómo ganó Xavier Becerra la gubernatura de California?

Becerra derrotó al republicano Steve Hilton, candidato respaldado por Donald Trump, de acuerdo con los resultados anunciados por cadenas estadounidenses y reportados por AFP.

Cuando se había contabilizado casi la mitad de los votos, el demócrata mantenía una ventaja de dos a uno sobre su rival.

Becerra desarrolló una campaña discreta en California, un estado tradicionalmente demócrata donde la figura de Trump enfrenta un fuerte rechazo electoral, según el reporte de AFP.

Hilton, nacido en Reino Unido, fue comentarista conservador y asesor del ex primer ministro británico David Cameron.

Durante su campaña, intentó presentarse como una alternativa frente a la burocracia estatal y prometió impulsar un entorno más favorable para los negocios.

Sin embargo, el triunfo fue para Becerra, quien sucederá a Gavin Newsom al frente del gobierno californiano.

“No competí para hacer historia”: el mensaje de Xavier Becerra

Tras conocerse los resultados, Becerra se dirigió a sus seguidores en Sacramento, donde celebró su victoria.

“Damas y caballeros, han entrado a la era de Becerra”, declaró el exsecretario de Salud y Servicios Humanos.

El demócrata también hizo referencia al significado histórico de su triunfo como primer latino electo gobernador de California.

“No competí para hacer historia”, afirmó.

Y agregó: “Competí para hacer la diferencia para todos los que llaman a California de hogar, hayan votado por mí o no”.

Las raíces mexicanas y la familia de Xavier Becerra

La historia familiar de Becerra tiene vínculos directos con México.

Su madre, María Teresa, era de Guadalajara, Jalisco, mientras que su padre, Manuel Guerrero Becerra, nació en Estados Unidos y fue criado en Tijuana, Baja California.

Becerra creció en una familia trabajadora y consiguió ingresar a Stanford, donde estudió Economía y Derecho.

En el ámbito personal, está casado con la doctora Carolina Reyes, con quien tiene tres hijas: Clarisa, Olivia y Natalia.

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