Beca Gertrudis Bocanegra 2026: inicia registro para universitarios de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas

| 12:24 | J.L. Márquez | Uno TV

Este lunes 21 de septiembre abre el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra para universitarios de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas.
Beca Gertrudis Bocanegra
Beca para universitarios. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció que este lunes 21 de septiembre abre el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico para jóvenes universitarios, disponible en 5 estados del país. Conoce las fechas de registro y requisitos para unirse al programa.

¿Qué es la Beca Gertrudis Bocanegra?

La Beca Gertrudis Bocanegra es un programa del Gobierno Federal para apoyar económicamente a los estudiantes de educación superior en los estados de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas. El apoyo consiste en un depósito bimestral de mil 900 pesos, hasta por 40 meses

Requisitos para recibir la Beca Gertrudis Bocanegra

Del estudiante:

  • CURP
  • Clave de Centro de Trabajo CCT
  • Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).
  • Si es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor

De la madre, padre o tutor:

  • CURP 
  • Número de celular
  • Correo electrónico (opcional)
  • Identificación oficial digitalizada. (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o credencial del Inapam

Cómo registrarse para recibir la Beca Gertrudis Bocanegra

  • Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX.
  • Registra tus datos de estudiante.
  • Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor(a).
  • Descarga tu comprobante de registro.
  • La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.

¿Hasta cuándo estará disponible el registro a la beca?

El registro de la Beca Gertrudis Bocanegra comenzó el día de hoy, 21 de septiembre, y estará disponible hasta el próximo 30 de septiembre, a través del portal oficial https://www.becagertrudisbocanegra.gob.mx/ .

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Beca Benito Juárez amplía registro para jóvenes de 15 a 25 años; ve fechas y requisitos para recibir 9 mil 500 pesos

Becas

Beca Benito Juárez amplía registro para jóvenes de 15 a 25 años; ve fechas y requisitos para recibir 9 mil 500 pesos

¡Que no se te pase! Registro para Becas Bienestar estará abierto en septiembre; conoce las fechas

Becas

¡Que no se te pase! Registro para Becas Bienestar estará abierto en septiembre; conoce las fechas

Arranca el registro de la Beca Benito Juárez; ve requisitos para obtener mil 900 bimestrales

Becas

Arranca el registro de la Beca Benito Juárez; ve requisitos para obtener mil 900 bimestrales

+

BecasCampecheChiapasMichoacánSonoraZacatecas