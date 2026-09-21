Beca Gertrudis Bocanegra 2026: inicia registro para universitarios de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas

Beca para universitarios. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció que este lunes 21 de septiembre abre el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico para jóvenes universitarios, disponible en 5 estados del país. Conoce las fechas de registro y requisitos para unirse al programa.

¿Qué es la Beca Gertrudis Bocanegra?

La Beca Gertrudis Bocanegra es un programa del Gobierno Federal para apoyar económicamente a los estudiantes de educación superior en los estados de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas. El apoyo consiste en un depósito bimestral de mil 900 pesos, hasta por 40 meses

Requisitos para recibir la Beca Gertrudis Bocanegra

Del estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo CCT

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Si es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor

De la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico (opcional)

Identificación oficial digitalizada. (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o credencial del Inapam

Cómo registrarse para recibir la Beca Gertrudis Bocanegra

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX.

Registra tus datos de estudiante.

Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor(a).

Descarga tu comprobante de registro.

La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.

¿Hasta cuándo estará disponible el registro a la beca?

El registro de la Beca Gertrudis Bocanegra comenzó el día de hoy, 21 de septiembre, y estará disponible hasta el próximo 30 de septiembre, a través del portal oficial https://www.becagertrudisbocanegra.gob.mx/ .

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

+