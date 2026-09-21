Beca Gertrudis Bocanegra 2026: inicia registro para universitarios de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas
Este lunes 21 de septiembre abre el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra para universitarios de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas.
Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció que este lunes 21 de septiembre abre el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico para jóvenes universitarios, disponible en 5 estados del país. Conoce las fechas de registro y requisitos para unirse al programa.
¿Qué es la Beca Gertrudis Bocanegra?
La Beca Gertrudis Bocanegra es un programa del Gobierno Federal para apoyar económicamente a los estudiantes de educación superior en los estados de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas. El apoyo consiste en un depósito bimestral de mil 900 pesos, hasta por 40 meses
Requisitos para recibir la Beca Gertrudis Bocanegra
Del estudiante:
- CURP
- Clave de Centro de Trabajo CCT
- Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).
- Si es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor
De la madre, padre o tutor:
- CURP
- Número de celular
- Correo electrónico (opcional)
- Identificación oficial digitalizada. (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o credencial del Inapam
Cómo registrarse para recibir la Beca Gertrudis Bocanegra
- Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX.
- Registra tus datos de estudiante.
- Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor(a).
- Descarga tu comprobante de registro.
- La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.
¿Hasta cuándo estará disponible el registro a la beca?
El registro de la Beca Gertrudis Bocanegra comenzó el día de hoy, 21 de septiembre, y estará disponible hasta el próximo 30 de septiembre, a través del portal oficial https://www.becagertrudisbocanegra.gob.mx/ .
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